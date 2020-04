Comment les superstars de WWE WrestleMania 36 ont résolu le problème du silence de l’arène vide

WWE.com

Les matchs de Boneyard et Firefly Funhouse n’ont eu aucun blocage pour briser toutes les raisons raisonnables de ce qu’est un match de lutte, et parce que les deux packages étaient si ridiculement décalés, il est difficile de ne pas apprécier ce qu’ils ont essayé de faire. Ils en ont profité pour tisser des histoires sous un angle plus cinématographique, et en conséquence, il y a eu beaucoup de discussions. Bray, Cena, Styles et The Dead Man avaient tous leur juste part de lignes à apprendre.

Cependant, ce ne sont pas les seuls exemples de dialogue accru à WrestleMania 36. Les matchs d’arène vides avaient également un camion chargé de conversations sur le ring, dont l’impact n’aurait pas été aussi distinct dans un cadre à pleine capacité. Oui, bien sûr, il y a toujours eu des discussions en lutte … Ce n’est pas nouveau en principe. Les railleries verbales ajoutent à l’atmosphère, et plus vous pouvez entendre, mieux c’est. Pourtant, pendant WrestleMania 36, ​​les grandes voix dans le ring les ont clairement fait comprendre, vous pouviez entendre chaque mot, et cela a ajouté une merveilleuse dimension théâtrale à leur présence dans la série.

Peut-être le meilleur exemple de cela était le combat entre Kevin Owens et Seth Rollins. Owens a toujours été extrêmement bruyant dans ses matchs, mais dans ce cas, lui et Rollins ont fait du dialogue sur le ring une forme d’art. Leurs échanges aller-retour ont tourné un récit, fourni un drame et rendu l’expérience de visionnement beaucoup plus personnelle pour le spectateur, des manœuvres à haut risque ou autre.

D’autres exemples ont pu être trouvés lors de l’affrontement chargé de plaisanteries de Daniel Bryan et Sami Zayn, les querelles animées entre le baron Corbin et son arbitre, les railleries sans fin de Bayley contre ses adversaires et la finale à pointes F-Bomb pour le battement de Randy Orton par Edge.

Ce faisant, et étant donné qu’on nous a présenté un énorme spectacle de sept heures et demie, il n’y avait guère de silence étouffant à trouver, et certainement rien à proximité des moments maladroits des tumultes des épisodes Raw et SmackDown du mois dernier. C’était assez sacrément remarquable, tout bien considéré, et cela a joué un grand rôle pour garder les segments lisses dans des circonstances autrement ternes.

Disons clairement que nous ne voulons pas que les spectacles sur scène vide se poursuivent parce que nous ne voulons pas que la situation mondiale actuelle prévale. Pourtant, en ces temps turbulents, la lutte a pu ajouter un sens énergique de clarté à une ancienne convention, qui a joué son rôle en rendant la nuit spéciale. Il est juste de dire que la majorité des superstars ont profité de l’occasion pour ajouter du drame supplémentaire à leurs moments WrestleMania, et nous, le public, serons éternellement reconnaissants d’avoir fait l’effort de le faire.