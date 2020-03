Comment l’obsession des crêpes de la WWE a commencé

La liste d’accessoires de New Day a inclus des «cornes de licorne», des trombones, des céréales pour petit-déjeuner et des crêpes au fil des ans.

Les cornes étaient un article de merch, l’instrument appartenait à Xavier Woods et les céréales vendaient une tonne d’unités, mais comment est née l’obsession du groupe de lancer des produits de boulangerie dans des foules vivantes? Lors d’une interview avec «First Things First», Kofi a raconté l’histoire de trois hommes et de milliers de crêpes.

Tout a commencé lorsque Kofi et Big E se sont associés pour faire face à Kevin Owens et Sami Zayn dans un “ match de bûcheron ” dans une émission maison de la WWE. Xavier, qui patrouillait au bord du ring en tant que manager ce soir-là, a décidé de se déguiser en bûcheron. Il portait de la flanelle, portait une hache et pensait que les bûcherons adoraient les crêpes.

Alors ok.

C’était ça – c’était de là que venaient les crêpes. Après le spectacle, le trio s’est immédiatement précipité dans le bureau de Vince McMahon et a déclaré qu’il voulait commencer à porter des plateaux de gâteaux avec eux chaque semaine. McMahon était à juste titre confus, mais céda en voyant la passion des crêpes du trio.

Kofi a déclaré qu’ils affirmaient que les fans aimaient la bizarrerie de tout cela.