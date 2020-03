Comment Maria Kanellis traite le coronavirus

La vie ne se déroule pas comme d’habitude depuis que la pandémie de coronavirus a frappé la terre, provoquant une peur mondiale sur la vie. Chaque aspect de l’humanité a été touché par ce virus mortel, mettant complètement à l’arrêt l’industrie du sport et du divertissement.

La WWE produit toujours son contenu hebdomadaire pour la télévision dans des arènes vides car elles doivent passer des accords lucratifs avec les diffuseurs. Mais la plupart des stars sont invitées à rester à la maison, sauf s’il est nécessaire de se présenter au travail.

L’un d’eux est Maria Kanellis qui semble stressée en étant assise à la maison. Elle connaît un post-partum après avoir donné naissance au deuxième bébé, récemment. Elle doit rester en quarantaine comme tant d’autres, mais ça a été une période difficile pour elle.

La «première dame de la WWE» a mis à jour son compte Instagram avec un long post expliquant ce qu’elle pense en ces jours de coronavirus. Il semble qu’elle a une vie stressée de ne pas faire ce qu’elle aime et de retourner au travail et de rencontrer de nouvelles personnes.

Maria Kanellis a également déclaré ses frustrations de ne pas avoir assisté au week-end de WrestleMania 36 et aux fans qui apportent de l’énergie avec eux,

«Je passe une journée aujourd’hui… Je suis frustré de devoir rester à la maison. Déçu de la semaine de WrestleMania et de ne pas pouvoir voyager / se déguiser / rencontrer les fans / jouer. Je suis découragée par mon corps post-partum et je ne peux pas m’entraîner à l’extérieur de la maison. Dommage que je ne puisse pas emmener mon nouveau-né voir ses arrière-grands-parents. Désespéré de ne pas voir la fin. Donc, je poste cette photo à une époque où je ne m’en souciais pas. “

Des centaines de stars de la WWE ont été forcées de s’asseoir à la maison en raison de l’effet du coronavirus, mais elles semblaient apprécier leur temps, contrairement à Maria, cependant. Peyton Royce est isolé comme beaucoup d’autres dans le monde. L’ancienne championne féminine par équipe était à la maison et s’entraînait dans son gymnase.

Mettre un peu de pression pourrait être la meilleure chose que n’importe qui puisse faire et rester en forme. Il est bon de brûler quelques calories pour rester à la maison.

Peyton Royce est quelqu’un qui continue d’inspirer les femmes de différentes manières, même si elle n’est pas à la télévision depuis longtemps. Sa photo seins nus avec la légende, «la liberté est un état d’esprit» a pris d’assaut Internet en donnant une énergie positive à des milliers de membres de l’Univers de la WWE.

En parlant de beautés révélatrices, la superstar de la WWE NXT continue de chauffer Instagram au milieu de l’épidémie de coronavirus montrant sa silhouette tonique parfaite. La chronologie de ses abonnés a de nouveau été dotée de photos de bikini supplémentaires. Green doit être dans un endroit heureux en ce moment alors qu’elle prend de l’ampleur dans WWE NXT.

Elle devait participer au grand match de classement des prétendants au NXT TakeOver Tampa qui aura lieu à une date ultérieure.