Comment pouvez-vous vous souvenir de ces règnes de titres courts de la WWE?

Certains disent qu’une entreprise de lutte est définie par ses champions, et en tant que plus grande entreprise de lutte au monde, cela s’applique à la WWE plus qu’à quiconque. Tout au long de son histoire, la WWE a accueilli de nombreux championnats et un catalogue de détenteurs de titres. Certains de ces règnes sont connus comme emblématiques pour leurs matchs époustouflants, leurs émotions incroyables et leur longueur.

Malheureusement, toutes les personnes qui ont détenu un titre à la WWE n’ont pas réussi à changer le paysage de l’industrie, et on ne s’en souviendra pas pour toujours. En fait, certains de ces titres règnent et les lutteurs derrière eux ne sont gravés dans nos esprits que pour toutes les mauvaises raisons, en particulier après un titre terne ou bref.

Dans ce quiz, nous examinerons une sélection des règnes de championnat les plus courts et les moins mémorables de la WWE, couvrant des décennies d’histoire. Du championnat d’Europe désormais démystifié, à la vaste collection de championnats par équipes de la WWE, au prix le plus convoité de la lutte, le championnat de la WWE, ce quiz vous emmènera dans un voyage des plus courts titres de la WWE.

Réponses à la fin!