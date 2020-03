Comment se déroule la liste d’AEW avant les spectacles?

AEW

Chris Jericho a révélé dans le dernier épisode de son podcast “ Talk Is Jericho ” que la liste d’AEW s’engageait dans “ Can You Top This? ” compétitions avant le tournage de Dynamite.

L’ancien champion du monde AEW s’est arrêté à mi-chemin de son excellente interview avec Matt Hardy pour décrire sa surprise quand il a vu certains des plus jeunes membres de la promotion effectuer des mouvements à haut risque pour se faire remarquer.

Cela se passait bien avant que la société ne commence à tirer à huis clos.

Jericho et Hardy parlaient de la façon dont chaque travailleur a un «nombre de bosses» qui diminue au cours de sa carrière. En vieillissant, les vétérans ont commencé à respecter davantage leur corps et refusent de le mettre en enfer sans raison valable.

QT Marshall et quelques autres, quant à eux, sont pleins de p * s et de vinaigre, et ils se sont amusés à oser les uns les autres pour surpasser le mouvement précédent. Ils sont liés, ce qui n’est pas vraiment une mauvaise chose, mais Jericho a admis qu’il ne pouvait pas croire ce qu’il voyait.

Les gars ne se préparaient pas pour leurs matchs plus tard dans la soirée ou ne s’entraînaient pas vraiment. Ils étaient juste en train de se cogner pour le plaisir.

COUPE-LE, MAAAAAAN!