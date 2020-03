Comment Vanguard 1 a aidé BROKEN de Matt Hardy à se téléporter

AEW

AEW et BROKEN Matt Hardy ont précisé sur Twitter que l’ancienne star de la WWE ne s’était pas réellement “téléportée” sur l’épisode Dynamite de la semaine dernière.

Hardy et Chris Jericho étaient impliqués dans un segment qui comprenait des apparitions de Vanguard 1, Sammy Guevara, Cody et Kenny Omega. Quand Hardy est apparu pour la première fois dans la nuit, cependant, il était situé haut dans les sièges bon marché. Il se serait alors apparemment «téléporté» à différents endroits de l’arène avant de finalement atterrir à côté du ring.

Maintenant, cependant, AEW et Hardy lui-même ont révélé que l’entrée complexe n’était pas possible grâce à des capacités surhumaines. Au lieu de cela, Hardy a utilisé Vanguard 1 et sa flotte de drones d’assaut aériens pour projeter plusieurs versions du BROKEN afin de confondre l’ancien champion du monde AEW.

AEW avait également utilisé Vanguard 1 pour mettre à jour les fans sur l’état de santé de Nick Jackson sur cet épisode de Dynamite, révélant qu’il était ‘61% ‘récupéré.

J’espère que nous verrons Hardy et son univers BROKEN l’utiliser fréquemment dans la programmation AEW dans un avenir prévisible, ne serait-ce que pour voir Chris Jericho couper une autre promo fantastique sur Vanguard 1.