Comment WrestleMania 36 vient de tuer le Deadman Gimmick de l’Undertaker

Au cas où vous l’auriez manqué, il y avait de très gros indices lors du match de Boneyard sans précédent, bizarre et brillant à WrestleMania 36 que l’Undertaker n’est plus. Vous n’avez probablement pas manqué le symbolisme de son départ ou son importance à ne pas lutter en tant que Deadman dans son dernier match. Vous ne pouviez pas l’avoir, car il visait carrément le bout de votre nez avec une férocité de fenaison.

Enfer, il y a un point là où il monte littéralement sur son vélo et s’éloigne de son propre symbole. Les adieux ne sont pas plus précis que cela. Si c’était trop subtil pour vous, il y avait aussi la manière de se battre – le sang et les bosses rappelant un match de sortie pour les DEUX hommes, bien que ce ne soit pas le cas, bien sûr – et “le choix du thème de Taker comme” Maintenant que nous sommes morts “de Metallica.

Il ne rend pas seulement hommage à son gadget Deadman, il l’enterre de sentiment.

Maintenant, nous avons tous été piqués avant, bien sûr, parce que “ Taker laissant son chapeau dans le ring à sa retraite précédente aurait dû être le dernier point final, mais cela laissait trop de mauvais goût et ce n’était pas le adieu Mark Calaway méritait. C’était très bien.

Mais il y a en fait plus dans la théorie que c’est la fin que juste le match qui le signale probablement. Il s’agit de ce qui l’a précédé et de ce qui est venu juste après et pour les premiers, nous devons nous tourner – comme toujours – vers l’arène très importante d’Instagram.

Cela peut sembler un peu insignifiant, mais le compte Instagram d’Undertaker est en quelque sorte un papier décisif dans tout cela. Il n’a été créé qu’en mai 2018 et représente – pour 99,9% de sa production – un compte kayfabe. Il n’existait que pour promouvoir les matchs et la nostalgie et TRÈS rarement, il y aurait un post montrant Calaway et Michelle McCool-Calaway debout ensemble, ou quelques-uns en hommage aux Forces, mais ces messages donnent l’impression qu’ils font partie du contrat de la WWE ces jours-ci.

Il y avait même un poste de supplément alimentaire douloureusement maladroit qui est toujours regrettable à voir … Mais le fait est qu’il n’y avait pratiquement pas de Mark Calaway. Pas vraiment. Les quelques plans “backstage” ont été mis en scène, les quelques plans “real life” ont été soigneusement conçus pour ne rien révéler. Il n’y aurait aucune révélation sur ce flux social particulier.

Et il y a une bonne raison à cette prudence. L’Undertaker, plus que tout autre gadget avec quelque chose comme la même longévité, a été protégé par la statue du secret de Vince McMahon. En partie à cause de l’élément surnaturel du gadget, le succès a toujours été étroitement lié à la mythologie du personnage. Après tout, révéler ce que vous êtes censé penser être un “Phenom” mort-vivant au petit-déjeuner est dévastateur pour la magie.

Vince a donc gardé The Undertaker derrière des portes verrouillées autant que possible. Même après la supposée mort de Kayfabe, les entraves sont restées sur Taker et même si la WWE n’avait plus de gendarmes, de gros méchants flics, des gars de l’armée et autres, ils avaient toujours un homme mort. Ce slither de la magie de la vieille école était, bien sûr, pourquoi des gadgets comme Broken Matt Hardy et The Fiend sont toujours possibles, mais pendant longtemps, The Undertaker était une île d’un homme dans une vision de «réalisme».

Son frère mort Kane a même mis un costume, pour l’amour de Dieu.

Donc, quand The Undertaker est venu sur Instagram, avec toute la liste se tournant de plus en plus vers les médias sociaux et tirant parti de leurs marques, il l’a fait avec la mythologie intacte. Il est resté intact jusqu’au 15 mars 2020, date à laquelle un article est apparu montrant Calaway avec Doc Antle de Myrtle Beach Safari (maintenant un acteur notoirement connu de Tiger King de Netflix) et certains de ses animaux.

Indépendamment des accusations portées à Antle, la conservation du tigre est une cause qui tient à cœur à Calaway – comme l’a prouvé la vidéo subséquente de lui et sa femme dans une piscine avec un tigre – et alors que Calaway s’est glissé dans le shtick Undertaker à la fin de ce paquet, ce fut un départ notable.

À l’époque ancienne et dorée du gadget, il n’y avait aucun moyen que Vince McMahon aurait permis cela. Après tout, le Deadman appelant l’humanité à être plus respectueuse de la planète ne s’assied pas vraiment avec le gadget. Assouplir cette “règle” semble suggérer une approche plus douce du personnage.

Et puis WrestleMania 36 est arrivé et l’American Badass Mortician ou quel que soit le nom que nous lui donnerons est apparu, a battu le cul d’AJ Styles et l’a enterré – encore une fois, ne jetant pas complètement son gadget surnaturel mais ne l’embrassant pas non plus – avant de partir le coucher de soleil proverbial. Ensemble, ces deux choses suggèrent une fin en soi, mais vient ensuite le vrai coup de pied: le prochain documentaire sur le réseau.

Undertaker: The Last Ride sera bientôt diffusé, avec un premier aperçu diffusé après Night Two of Mania 36 et selon les notes de version officielles, “donnera à l’univers de la WWE un regard intérieur rare sur Mark Calaway, l’homme derrière The Undertaker, alors qu’il se prépare à ce qui pourrait être la fin de sa carrière légendaire. ” Maintenant, il y a un petit élément de flou là-dedans – le “pourrait” est aussi chargé que la promesse d’un regard intérieur – mais le fait même que ce documentaire existe même est révélateur.

Encore une fois, Vince McMahon a été très protecteur de son investissement dans The Undertaker et de l’attrait de la mythologie du gadget. Que cela ait été sacrifié dans l’intérêt de caresser de mignons petits tigres en dit long sur l’influence de McMahon. Sans son mot, cela ne serait sûrement pas arrivé. Et couplé avec la révélation du documentaire – qui mentionne expressément Calaway dans le synopsis, rappelez-vous – vous devez penser que c’est vraiment la fin pour le Deadman.

Il n’y a aucun moyen de regarder l’homme derrière The Undertaker sans détruire ce que signifie être l’Undertaker. C’est comme montrer les secrets d’un tour de magie – il y a un changement transactionnel fondamental qui laisse le résultat final complètement différent. Il s’appelle The Phenom parce qu’il est censé être inexplicable. Il apparaît dans le ring de nulle part, apparemment téléporté; il défie les lois de la mortalité; il “tue” d’autres lutteurs et personnalités; et quand il roule des yeux en arrière, il ne fait pas seulement une chose esthétique, il EST possédé.

Montrer le vieux Mark Calaway agonisant à propos de sa décision de prendre sa retraite ou de planifier la façon de réussir tous ces actes étranges et magiques ne peut arriver qu’à la fin du spectacle de magie.

Que cela signifie que Calaway prend sa retraite entièrement est probablement plus à débattre. Il peut y avoir un appel pour plus de gadget Biker Taker, mais le voir lutter maintenant n’est pas le même qu’il y a quelques années. C’est laborieux et plus qu’un peu inquiétant. Certains diront peut-être qu’il restera entièrement avec un gadget plus doux – peut-être en incitant son activisme comme Daniel Bryan – mais il n’y a aucun moyen qui soit probable. Il est trop difficile de tourner un frein à main, même si Calaway pourrait probablement le retirer.

Et peut-être que certains penseront qu’il est possible pour Calaway de passer à un rôle semblable à Jake Roberts derrière un jeune talent. C’est possible, mais je ne retiendrais pas ton souffle. La réalité est que Vince peut simplement payer Taker pour ne rien faire du tout – ou plus pertinemment pour ne pas travailler pour quelqu’un d’autre – alors qu’il se concentre davantage sur son activisme dans la vie réelle et tout ce qui fait battre son cœur un peu plus rapidement ces jours-ci.

Mais quoi qu’il arrive ensuite, vous devez en quelque sorte penser que c’est cela pour The Undertaker en termes réels.