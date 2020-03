Comment Yokozuna a terrifié Doink Doppelgänger de la WWE à WrestleMania IX

La WWE a mis en ligne un clip bonus de son documentaire FCW sur YouTube. Dans ce document, Steve Keirn a parlé de jouer un personnage double de Doink The Clown à WrestleMania IX en 1993.

Selon Keirn, la société l’a mis sous le ring avant de déposer des fans dans le lieu du spectacle, et il y est resté jusqu’à ce qu’il travaille sa place avec (original Doink) Matt Borne et Crush. Puis, après cela, Keirn est retourné à son siège sous le ring et a regardé le reste du spectacle sur un moniteur.

Il n’a pas été autorisé à quitter sa position jusqu’à ce que la carte soit terminée et que les fans aient quitté le bâtiment.

Keirn a passé un bon moment jusqu’à ce que Yokozuna participe à son événement principal avec Bret Hart. Il était directement sous le même coin que Yoko a commencé le match, et il se souvient d’être devenu sourd lorsque le grand homme a piétiné la toile – chaque coup après cela a été une torture pour Doink 2.0.

Les sons retentissants du corps de Yokozuna quand il frappa les nattes faillit effondrer le crâne de Keirn, et il pensait sincèrement qu’il ne pourrait plus entendre après la fin du spectacle.

Quelle histoire.