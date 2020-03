Commentaires de Jim Cornette sur le titre de Jake Roberts à la WWE

AEW

Jim Cornette a répondu aux commentaires de la légende de la WWE (et de l’actuelle star de l’AEW) Jake Roberts selon lesquels Bret Hart et Shawn Michaels étaient les pires champions du monde de l’histoire de l’entreprise.

S’exprimant via son podcast “ Drive-Thru ”, Cornette a critiqué Jake pour avoir prétendu que deux chevaux de trait athlétiques comme Bret et Shawn pouvaient être considérés comme de mauvais champions. Ensuite, il a cité Kevin Nash, The Ultimate Warrior et The Miz comme bien pire.

Jake avait soutenu qu’aucun des deux hommes «n’avait mis d’argent dans la banque» lorsqu’ils détenaient l’or. Cela n’a pas fonctionné avec Corny – il a souligné que les affaires étaient dans les toilettes lorsque Diesel a tenu la ceinture, et a déclaré que Hart et Michaels avaient au moins enregistré des performances remarquables à l’intérieur du ring.

Cornette s’est demandé si Roberts était peut-être amer parce qu’il n’avait jamais eu la chance d’être champion du monde de la WWE. Le critique ouvert a également trouvé ridicule que Jake batte Bret et Shawn pour leur taille alors qu’il n’était jamais le plus musclé à son apogée.

L’ancien manager et commentateur à bouche bée a ensuite demandé d’où venait le ressentiment de Roberts. Plus précisément, il ne comprend pas pourquoi Jake dénigrerait Bret.