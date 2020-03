Commissaire du comté de Hillsborough – “Nous devrons probablement débrancher WrestleMania si la WWE ne le fait pas en premier!”

Un article récent sur FOX13 News a examiné la possibilité que la WWE WrestleMania 36 soit annulée. Il semble y avoir une bataille de va-et-vient entre la WWE et le gouvernement de la ville de Tampa Bay à ce stade.

«J’espère que Vince McMahon et WrestleMania et la WWE feront l’appel eux-mêmes, mais dans une semaine, s’ils ne l’ont pas fait et que nous sommes toujours dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrons probablement tirer le branchez-y “ a déclaré le commissaire du comté de Hillsborough, Les Miller.

Le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, a ajouté:

«Je félicite chaque franchise sportive d’avoir fait preuve de prudence. J’espère que la WWE emboîtera le pas. Je ne veux jamais voir les gens mettre le profit sur la sécurité publique. “

Mais la WWE est ferme, disant:

“Bien que nous restions déterminés à accueillir WrestleMania au stade Raymond James le dimanche 5 avril, nous mettons en place des plans d’urgence en cas d’annulation par des représentants du gouvernement, des autorités civiles et / ou des sites locaux.”

Bien sûr, l’annulation de WrestleMania 36 mettrait en danger 150 millions de dollars d’impact économique, car l’événement attire des fans des 50 États et de près de 70 pays. De nombreuses promotions indépendantes seront également affectées si l’événement devait être annulé.

Soyons honnêtes, c’est de la politique à son meilleur. Celui qui recule ou se replie perd en premier. Si la WWE annule l’événement elle-même, le gouvernement de Tampa Bay dira que c’était l’appel de la WWE. Si Tampa Bay annule l’événement, la WWE le rejettera sur le gouvernement de Tampa Bay. De toute évidence, Vince McMahon essaie de jouer sur une base hebdomadaire dans l’espoir que tout s’améliore.