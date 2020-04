COMMUNIQUÉ DE LA WWE The Revival

La WWE a libéré The Revival de leurs contrats, en vigueur immédiatement.

Le fait que toute l’histoire puisse être définitivement racontée en une seule ligne est peut-être l’élément le plus surprenant de la nouvelle, mais la WWE l’a même confirmée elle-même avec le genre de déclaration succincte qu’ils utilisaient pour trotter sur le reg lorsque les cycles de sortie étaient plus familiers.

Ils ont dit; “À compter d’aujourd’hui, vendredi 10 avril 2020, la WWE et The Revival ont convenu de leur libération immédiate de la WWE. Nous leur souhaitons tout le meilleur dans leurs projets futurs.”

Selon des rumeurs, Dash Wilder et Scott Dawson envisageraient une sortie de la WWE pendant une bonne partie de l’année, après avoir prétendument demandé leur libération tout en étant vêtus de leur équipement de lutte lors de l’édition du 13 janvier 2019 de Monday Night Raw. Leur mécontentement public s’est étendu au-delà de cela après qu’une commande principale de 2017 n’a pas répondu aux attentes fixées par une course scintillante dans NXT.

Les détails au-delà de ce qui précède sur les conditions de leur sortie ne sont pas encore clairs, mais le duo pourrait bien être les prochains et derniers évadés de la WWE à chercher fortune dans All Elite Wrestling, ne serait-ce que pour payer une histoire qu’ils ont racontée tranquillement pendant des années. Les taquineries d’un affrontement de rêve entre The Young Bucks et la paire ont été constamment lancées après que “F * ck The Revival” soit devenu une blague affectueuse à leurs dépens sur Being The Elite en 2017.

En savoir plus sur l’avenir des anciens champions NXT Tag Team au fur et à mesure des nouvelles.