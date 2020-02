Au cours de la diffusion AEW Dynamite de cette semaine, la société a annoncé deux matchs de championnat pour la diffusion de la semaine prochaine.

Riho contre Nyla Rose pour le championnat féminin AEW aura lieu.

En outre, Hangman Page et Kenny Omega vs. SCU pour les titres AEW World Tag-Team auront lieu. SCU a perdu les titres contre Page et Omega lors de l’édition du 22 janvier (croisière Jericho) d’AEW Dynamite.