Confirmation des matchs par équipe de titre et d’étiquette pour la semaine prochaine

JCC

Vous voulez être un joueur de cricket professionnel?

S’inscrire maintenant

* T & C s’appliquent

La WWE a hâte de présenter un épisode empilé pour Smackdown, la semaine prochaine, alors que nous nous rapprochons de l’événement PPV annuel Extreme Rules. Un énorme match pour le titre et un match par équipe de la division féminine ont maintenant été officialisés pour l’émission afin de construire les hypes pour l’émission spéciale du 19 juillet sur le réseau WWE.

La WWE a confirmé que SmackDown Tag Team Champions The New Day – Big E et Kofi Kingston défendront leurs championnats contre Cesaro et Shinsuke Nakamura lors du SmackDown sur l’épisode FOX de vendredi prochain.

WWE Raw: un énorme champion contre un match de champion prévu pour ce lundi soir

Comme vu dans un épisode de Smackdown en juin, Cesaro et Nakamura ont remporté un combat sans titre contre Kofi Kingston et Big E. Ils ont coupé une promo mentionnant qu’ils ne seront plus négligés, ce qui suggérait pour la première fois que la WWE utilise probablement dans l’image du titre de la balise. De plus, le match co-principal de SmackDown de cette semaine a vu Nakamura battre Kofi en simple.

Coronavirus: WWE prêt à revenir à la normale en toute sécurité

Après ces victoires consécutives, ce n’était qu’une question de temps pour que le duo de talons obtienne une chance de remporter les titres de tag et ils l’ont fait en une semaine. Auparavant, les débutants de NXT The Forgotten Sons étaient impliqués dans une querelle avec The New Day on Smackdown pour les titres. Mais une controverse raciale a forcé la WWE à les garder hors de la télévision.

En dehors de ce match pour le titre, un énorme match par équipe se déroulera également dans la division féminine. Un match sans titre se déroulera avec Nikki Cross et Alexa Bliss affrontant les champions de l’équipe féminine par équipe de la WWE – Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley.

Avec Nikki Cross devenant le nouveau concurrent numéro un pour le titre détenu par Bayley, l’écart entre ces deux équipes se poursuivra cet été. Auparavant, Bliss avait perdu une chance de regagner le titre féminin à Backlash dans un match multi-femmes.

La WWE a également annoncé que l’émission de la semaine prochaine verra une rediffusion du match en simple Money In the Bank entre Bray Wyatt et le champion universel de la WWE Braun Strowman. La version Firefly Funhouse de Wyatt n’a pas réussi à capturer le titre universel de Strowman sur cette émission. À Extreme Rules, Wyatt affronte Strowman dans un combat sans titre Wyatt Swamp.