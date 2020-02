Confirmation du match entre Goldberg et Roman Reigns au Championnat universel de la WWE pour WrestleMania

Comme vu lors de la diffusion de WWE SmackDown vendredi soir, Roman Reigns défiera Goldberg pour le championnat universel de la WWE à WrestleMania 36. La WWE a publié la déclaration suivante:

À WrestleMania, ce sera la bataille ultime de Spears alors que le double champion universel Goldberg affrontera Roman Reigns.

Affamé de récupérer le championnat universel, Goldberg est revenu dans le cercle au carré afin de défier “The Fiend” Bray Wyatt au WWE Super ShowDown et a finalement remis au détenteur du titre monstrueux sa première défaite sur le dos de quatre Spears bouleversantes et du Jackhammer.

Il n’y a pas de repos pour les furieux, cependant, surtout lorsque vous déposez le gant dans la cour du Big Dog. Moins de 24 heures après avoir remporté le titre, le Temple de la renommée de la WWE est revenu à SmackDown vendredi soir avec une question simple: «Qui est le prochain?» Demande et tu recevras.

Toujours prêt à se battre, Roman Reigns a audacieusement émergé pour répondre de front au défi de Goldberg, ouvrant la voie à une confrontation majeure sur The Grandest State of Them All. Après sa victoire sur l’adversaire King Corbin dans une cage en acier au WWE Super ShowDown, le quadruple champion du monde était plus que prêt à relancer sa quête pour revenir au sommet de la montagne. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu’il était prêt à faire le maximum pour capturer l’or.

En effet, il n’y a pas de meilleur endroit pour un affrontement épique entre Goldberg et Reigns que sur The Showcase of the Immortals. Ne manquez pas WrestleMania 36, ​​diffusé en direct sur le réseau primé WWE le dimanche 5 avril à partir de 19 h. ET / 16 heures PT.

Tu aimes le voir. 😀 # EtNouveau #WWESSD #SmackDown @Goldberg pic.twitter.com/n6hNuWMXtN

– WWE (@WWE) 29 février 2020

“Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de savoir qui était le dernier, il s’agit de WHO’S NEXT!” – votre NOUVEAU #UniversalChampion @Goldberg #SmackDown pic.twitter.com/6x4jIreKQx

– WWE Universe (@WWEUniverse) 29 février 2020

@WWERomanReigns veut-il être… SUIVANT? 😳 # SmackDown @Goldberg pic.twitter.com/xO58r0simv

– WWE (@WWE) 29 février 2020

. @ Goldberg: QUI EST LE PROCHAIN?!? @ WWERomanReigns:… je suis le prochain.

👀👀👀👀👀👀👀 # SmackDown #UniversalTitle pic.twitter.com/8QIza0s1Vy

– WWE (@WWE) 29 février 2020