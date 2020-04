Confirmation du prochain challenger du titre mondial AEW de Jon Moxley

AEW

Jake Hager défiera le championnat du monde AEW de Jon Moxley lors de l’épisode de Dynamite du 15 avril, a confirmé la promotion.

Le combat a été officialisé hier soir sur Dynamite. Il survient après des semaines de chaleur entre les deux, résultant du rôle de Hager dans le triple powerbombing Mox de la scène, forçant “ The Purveyor of Violence ” à quitter la télévision pendant un court moment.

La stipulation? Sans tabou.

Hager est devenu le meilleur concurrent de Moxley non seulement par ses interactions avec l’ancien doyen Ambrose, mais aussi par de bonnes victoires et défaites à l’ancienne. “ The Big Hurt ” a une fiche de 5-0 à AEW, après avoir fait ses débuts sur le ring contre Dustin Rhodes à Revolution fin février, et a atteint le numéro deux du dernier classement de la promotion – avec seulement Chris Starremate, le stagiaire d’Inner Circle devant lui.

Le dernier épisode de Dark a vu Hager battre Moxley après une rapide victoire au squash, faisant suite à la Dynamite de la semaine précédente sur laquelle Jake avait été forcé de poudrer après avoir été attaqué par le champion.

Un package vidéo / segment d’entrevue englobant tout ce qui s’est passé dans la querelle jusqu’à présent diffusé sur Dynamite hier, Moxley affirmant qu’il avait mis sa vie en jeu pour l’or.