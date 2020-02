Confirmation sur The Undertaker vs AJ Styles à WrestleMania 36

Figure Four Wrestling confirme maintenant certaines rumeurs antérieures selon lesquelles AJ Styles vs The Undertaker est prévu pour WrestleMania 36.

Bien sûr, The Undertaker n’a pas participé à l’événement à la carte WrestleMania 35, mais il a fait face à Goldberg au Super ShowDown en juin 2019, puis a fait équipe avec Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre au Extreme Rules pay-per- voir l’événement le mois suivant.

Styles n’a pas été vu depuis l’événement à la carte WWE Royal Rumble 2020, où il a subi une blessure à l’épaule séparée. Les styles seront de retour à Super ShowDown pour participer au match Tuwaiq Trophy Gauntlet.