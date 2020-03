Confirmé – WWE Taping WrestleMania 36 la semaine prochaine, RAW / SmackDown Update

Nous avons signalé plus tôt cette semaine ici sur eWn que la WWE enregistrerait des épisodes de RAW et SmackDown menant à WrestleMania ce week-end et la semaine prochaine. Il est maintenant confirmé que la WWE enregistrera également WrestleMania 36.

Voici l’enregistrement de la WWE TV depuis l’arène vide Performance Center à Orlando, FL:

* Ce soir: Vendredi soir SmackDown pour le 27 mars et le 3 avril.

* Demain: Enregistrement de contenu pour les futurs épisodes de WWE NXT.

* Lundi (23 mars) et mardi (24 mars): Épisodes RAW des 23 et 30 mars.

* Mercredi (25 mars) et jeudi (26 mars): WrestleMania Nights 1 et 2

La WWE enregistrera également du contenu pour les deux nuits de WrestleMania dans des «sets fermés». Ces dates sont inconnues à ce jour.