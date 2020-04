Conversation de la WWE Smackdown Star Big E avec Mia Khalifa!

Les stars de la WWE sont souvent impliquées dans des interactions intéressantes avec des stars traditionnelles qui attirent l’attention sur elles. Récemment, Big E a semblé être l’un d’entre eux qui a partagé une conversation avec le célèbre nom mondial Mia Khalifa. Il semble qu’elle soit fan des champions par équipes multi-temps du monde et suit leurs produits publiés par la WWE.

La star du cinéma adulte populaire a partagé son habitude de manger The Booty O’s Cereal de The New Day, ce qui a donné lieu à un échange Twitter intéressant entre elle et Big E.

E était ravie du fait que Mia Khalifa ait approuvé le produit approuvé par eux. Mia a répondu aux commentaires en disant qu’elle prenait les nutriments car ceux-ci ont été approuvés par les médecins.

De plus, cela a aidé son petit butin triste à s’améliorer. Elle a également demandé un support client et Big E semblait ravi de l’entendre. Il a terminé la conversation en parlant d’une campagne publicitaire pour les céréales Booty O.

Vous pouvez consulter la conversation complète entre Big E et Mia Khalifa comme indiqué ci-dessous,

Big E: Booty O’s est approuvé par 4 dentistes sur 5 et Mia Khalifa!

Mia: J’ai mangé un bol tous les jours cette semaine et j’ai vu une amélioration substantielle de mon triste petit butin. Veuillez indiquer comment contacter au mieux le service client.

Big E: Il semble que notre longue recherche pour mener notre campagne publicitaire soit enfin terminée!

Les Booty O’s sont approuvés par 4 dentistes sur 5 et @miakhalifa! pic.twitter.com/bbclJzUaKd

– Florida Man (@WWEBigE) 24 mars 2020

– Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) 29 mars 2020

La céréale Booty O a été lancée il y a quatre ans lorsque la WWE accueillait WrestleMania 32 à Dallas, au Texas. Une campagne a été lancée pour stimuler la vente des produits céréaliers.

Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods ont même eu une entrée spéciale au salon des spectacles avec l’aide d’une boîte de céréales géante Booty O. Pour aller de l’avant, Big E avait l’habitude de porter de petites boîtes à la main et de verser des céréales sur les éventails tout en faisant son entrée.

Pour l’instant, Big E et Kofi Kingston se préparent pour une autre édition de WrestleMania alors qu’un grand match les attend. Actuellement, ils doivent affronter The Usos et les champions actuels de l’équipe d’étiquettes de SmackDown, The Miz et John Morrison, dans un match à triple menace. Ce match pourrait être changé ce soir, car le Miz ne serait pas bien et ne fonctionnait pas sur les enregistrements de WrestleMania 36.