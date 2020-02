Corey Graves pense que les fans de la WWE sont fatigués de Becky Lynch

WWE

Corey Graves, commentateur de couleurs, podcasteur et paratonnerre général de la WWE, a déclenché toutes sortes de prises de vue chaudes depuis que son émission After the Bell a été diffusée pour la première fois sur les ondes, et l’homme SmackDown a prononcé des mots forts pour Becky Lynch lors de sa dernière émission, déclarant que les fans pourraient s’ennuyer du champion des femmes brutes.

“Je crains que l’Univers de la WWE commence à se lasser de” L’Homme “”, a-t-il déclaré. “C’est historiquement un événement courant à la WWE. Quand quelqu’un atteint le statut de mégastar, les gens s’en lassent – ne cherchez pas plus loin que John Cena, Roman Reigns et Ronda Rousey.”

Graves a cité Seth Rollins comme un autre exemple, notant le contrecoup auquel il a dû faire face après avoir renversé Brock Lesnar.

En ce qui concerne les solutions potentielles au problème perçu, Graves a déclaré: “C’est une entreprise cyclique et il est peut-être temps pour une évolution, une autre étape, une autre couche vers” L’Homme “.”

Il a ajouté, à juste titre, que si son personnage était autrefois motivé par le fait de ne pas toucher ses cotisations, cela ne fonctionne pas aussi bien maintenant qu’elle a été la meilleure lutteuse féminine de Raw pendant la meilleure partie de l’année. “Je me demande simplement si nous commençons à voir les grondements d’un plus grand mouvement”, songea-t-il.