Coronavirus reporte John Cena Starrer Fast & Furious 9

John Cena était prêt à avoir un grand impact avec la franchise Fast & Furious, plus tard cette année. Mais maintenant, ces plans ont changé alors que la pandémie de coronavirus continue de prendre le dessus sur le monde du sport et du divertissement. Les fans devraient maintenant attendre un an de plus pour avoir un aperçu de la prochaine saga F9. Cela a été noté sur les réseaux sociaux, ce qui a semblé porter un grand coup au box-office hollywoodien.

Le 9ème épisode de Fast & Furious nommé compte Twitter officiel de Fast Saga a révélé que le film ne sera pas diffusé comme prévu. Après l’épidémie de coronavirus, il est devenu évident où ils devaient repousser les choses. La date de sortie prévue pour mai 2020 n’aura pas le film dans les salles. La nouvelle date exacte de la sortie n’était pas encore connue.

Fast & Furious 9 devrait maintenant avoir une sortie mondiale en avril 2021. En Amérique du Nord, la date de sortie devrait être le 2 avril 2021. Maintenant, il est évident qu’un énorme fossé pourrait sembler porter un grand coup à la production du film. Mais, le coronavirus cause d’énormes problèmes dans tous les aspects du monde entier. Des mesures de précaution sont donc nécessaires.

C’est aussi un coup dur pour John Cena, qui était prêt à revêtir un tout nouvel avatar laissant sa bonne image. On lui a donné le personnage principal du méchant dans Fast & Furious 9 qui est le frère du personnage central joué par Vin Diesel. Cette querelle dans la famille semblait être un aspect intéressant du film.

Les fans n’ont pas pu voir un tour de talon de John Cena sur WWE TV pendant des années. Mais ils étaient enthousiastes de le voir jouer ce nouveau rôle sur le grand écran.

Mais il est dommage que ces efforts déployés par le franchisé de la société ne soient pas dévoilés en raison de la pandémie de coronavirus. Même WrestleMania 36 serait affecté par cela.

Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait été publiée par la société, les spéculations se répandent que le plus grand événement de l’année pourrait être reporté.

En ce qui concerne cette semaine, la WWE a annoncé que SmackDown n’aura pas lieu au Little Caesars Arena de Détroit mais que ce serait plutôt un spectacle à huis clos du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Comme annoncé précédemment, la star de Fast & Furious John Cena devrait faire son retour dans la série.