Correspondances pour l’épisode de ce soir de MLW: Fusion

MLW a publié ce qui suit:

Extrait MLW FUSION: MLW x AAA Super Series Semaine 2 avec Team Filthy, Puma King, Averno, Xtreme Tigre et Douglas James

• 22h00 HE spéciale diffusée sur beIN SPORTS

• Diffusion sur la chaîne YouTube de MLW à 18 h 05 HE

REMARQUE: Spécial 22 h l’heure de début sur BeIN Sports!

La Super Series MLW AAA se poursuit alors que le sommet au sud de la frontière entre dans la semaine deux avec la Super Series à égalité 1-1.

La défiante et dangereuse équipe Filthy regarde au sol et frappe les luchadores de haut vol AAA alors qu’ils rivalisent avec Puma King et Xtreme Tigre.

Est-ce que Tom Lawlor de Team Filthy et Dominic Garrini, “The Bone Collector”, essaieront non seulement de remporter la victoire de MLW, mais s’aligneront plus près d’un tir contre leurs rivaux et champions de l’équipe d’étiquettes du monde MLW, les Von Erichs? Ou est-ce que les meilleurs luchadors félins du monde ronronneront et bondiront Lawlor et Garrini? Branchez-vous sur le savoir!

Mance Warner est chaud comme un frelon à propos d’Alex Hammerstone interrompant le combat de Super Series de Mancer la semaine dernière. Le psychopathe “du Sud” promet de transporter des fesses une fois au sud de la frontière dans les semaines à venir alors qu’il cherche à se battre avec la puissante centrale dynastique de Phoenix, Alex Hammerstone.

Dans le deuxième combat de Super Series de la nuit, le kickboxeur / combattant MMA Douglas James gronde avec l’un des durs à cuire légitimes du Mexique à Averno.

Connu dans les coulisses des mains de pierre, Averno devra essayer de suivre le jeune, rapide et furieux «combattant hybride» Douglas James. Quel athlète obtiendra la victoire la plus importante de sa ligue en Super Series?

Après le carnage causé lors de ses débuts en enfer, Pagano a envoyé un message troublant… et un défi choquant.

Plus de participants à la Super Series seront dévoilés!

Davey Boy Smith Jr. donne une mise à jour sur Brian Pillman Jr. tandis qu’Injustice a une déclaration spéciale de sa propre fille et que sa fille d’anniversaire Alicia Atout a le scoop!

Rejoignez Rich Bocchini, AJ Kirsch et la fille d’anniversaire Alicia Atout de Tijuana pour une soirée d’action de premier ordre.

Allumettes:

Équipe Filthy contre Puma King & Xtreme Tigre

Douglas James contre Averno

Et bien plus!