Côté obscur de l’anneau – Chris Benoit Story Part 2 (Vidéo complète de l’épisode)

La série Viceland, «Côté obscur de l’anneau» est de retour.

La deuxième partie d’un épisode en deux parties couvrant la tragédie de Chris Benoit est maintenant disponible après la première de la saison de deux heures, qui a été diffusée hier soir, le 24 mars à 21 h sur VICE TV.

La description officielle de «Côté obscur de l’anneau: Benoit, deuxième partie» se lit comme suit: «Voici l’histoire de la mort de Chris Benoit. Dark Side of the ring parle de ce qui s’est passé le jour de la mort de Benoit et des jours précédents, comment la mort d’Eddie Guerrero a bouleversé sa vie en 2005. Ce qui a conduit la WWE à annuler le nom de Chris Benoit de 2007 à aujourd’hui . “

Découvrez la deuxième partie de plus de 44 minutes de la spéciale Chris Benoit de la saison deux de la série “Côté obscur de l’anneau” de Viceland ci-dessous.