Dan Maff dévoile son point culminant sur la carrière personnelle et parle du premier événement en direct de ROH

Lors de la dernière édition des Dix questions de ROH, Dan Maff a commenté son premier événement ROH en direct en 2002, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous:

Sur les meilleurs conseils qu’il ait jamais reçus à propos de la lutte: “” Soyez plus têtu que n’importe quel barrage routier ou obstacle qui gêne votre progression. “- Terry Funk. “La pression est un privilège.” – Dusty Rhodes. “

Ce qui est sur sa liste de seaux: «Japon, Mexique, Canada. Gagner les titres ROH World Tag pour une troisième fois. Devenir Champion du Monde ROH. ”

Sur son plaisir coupable: “J’adore manger. Jouer à Madden et MLB sur ma PS4. Prouver aux gens le tort qui m’a radié. »

Sur son point culminant de carrière: «Le vestiaire de ROH exigeait que j’obtienne un emploi avec ROH après un non autorisé dans l’Ohio lors de la réunion d’après-spectacle.»

Sur ses souvenirs du premier spectacle ROH en 2002: «Ce premier spectacle était définitivement quelque chose à ne jamais oublier. On nous avait déjà dit que cela allait être une liste qui ne comprendrait que le meilleur des meilleurs de partout. Si vous étiez ici, vous étiez spécial. Si vous étiez ici, vous étiez inclus comme l’un des meilleurs des meilleurs. Personne ne voulait avoir une mauvaise performance. Tout le monde voulait faire sa part et la faire sortir du parc. C’était littéralement une mentalité contre le reste de la lutte mondiale. En tant que nouvelle entreprise, la liste entière voulait être le choix alternatif, le produit alternatif – percutant et avec un code d’honneur. “