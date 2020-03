Dana Brooke mise en quarantaine, tirée du match pour le titre de WrestleMania 36 par la WWE

WWE.com

La WWE semble prête à retirer Dana Brooke de la photo du titre féminin de SmackDown à WrestleMania 36.

La page de prévisualisation officielle du match «Six Pack Challenge» de Mania montre toujours Brooke dans le programme. Ensuite, quand on lit le petit texte de présentation du combat, seuls Bayley, Sasha Banks, Lacey Evans, Naomi et Tamina sont répertoriés.

Les choses sont devenues plus étranges lorsque la WWE a basculé entre «Six Pack Challenge» et «Fatal Five Way» dans l’URL de la page, et ils ont même téléchargé un graphique de match qui a évincé Dana de la liste.

Des questions demeurent quant à son implication dans une rafale de championnat que Paige avait déjà annoncé lors de l’épisode de SmackDown la semaine dernière. Dave Meltzer, rapportant sur Wrestling Observer Radio, a déclaré que Dana est actuellement malade et en quarantaine.

Si tel est le cas, son inclusion est évidemment un refus absolu. La santé d’elle et de ses collègues est absolument primordiale.

C’est la seule raison justifiable pour laquelle la société hésiterait à inclure Dana, ou pourquoi elle bascule entre les graphiques bon gré mal gré. Brooke mérite certainement une place à ’Mania plus que Tamina; La fille de Jimmy Snuka n’a pas vraiment été à la télévision ces derniers temps, alors que Dana a travaillé dur pour faire ses preuves malgré le fait qu’elle soit régulièrement interprétée comme un redoutable «jobber-to-the-stars».