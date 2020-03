Dana White annonce que l’UFC 249 sera le plus grand événement de l’histoire de l’UFC

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé qu’il prévoyait d’organiser le plus grand événement de l’histoire de l’UFC pour accompagner la confrontation tant attendue entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

La carte de combat UFC 249 devrait être renforcée par l’ajout de plusieurs combats d’événements récents qui ont été annulés.

Dans une interview impromptue avec Brett Okamoto d’ESPN sur Instagram Live, White a annoncé qu’ils tentaient de faire de l’UFC 249 “la plus mauvaise carte qui ait jamais été faite” et que les entremetteurs de l’UFC travaillent sur l’ajout du combat différé entre les prétendants aux poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik à l’événement historique.

Initialement prévu à Brooklyn, New York, l’emplacement actuel de l’événement est inconnu, bien que White ait annoncé mardi que la recherche d’un lieu soit “ 99,9% effectuée ” et a confirmé que le combat serait contesté à huis clos. .

Bien que White soit resté discret sur le lieu de l’événement très attendu, les bookmakers ont marqué la Floride comme cote de favori à 2/1, avec les Emirats Arabes Unis, la Russie et le Mexique également rumeurs comme lieux potentiels.