Daniel Bryan apparaît dans une publicité mise à jour du Super Bowl

Daniel Bryan est présenté dans une version mise à jour de la publicité du Super Bowl de Discover.

Discover a diffusé plusieurs publicités «Non» et «Oui» au cours du quatrième trimestre du grand match. Bryan est ensuite allé sur Twitter et a dit: “Hey @Discover, votre annonce était de la musique à mes oreilles. Si vous avez besoin d’un autre OUI, je suis disponible! “ Discover a répondu avec une version mise à jour du spot “Oui”, que Bryan a re-tweeté.

Le vice-président directeur de Discover, Brand, Media and Consumer Insights Ryan Scully a déclaré ce qui suit: «Lorsque nous avons cherché des moyens d’étendre notre conversation« Oui », Daniel Bryan était un choix naturel. Sa personnalité, son chant de signature et sa capacité à communiquer avec les amateurs de sports et de divertissement sont uniques et énergisants.

La version Daniel Bryan du spot fonctionnera sur WWE SmackDown sur FOX.

Hey @Discover, votre annonce était de la musique à mes oreilles. Si vous avez besoin d’un autre OUI, je suis disponible! #ad #BigGame #DiscoverYes pic.twitter.com/aNGoLPF80O

– Daniel Bryan (@WWEDanielBryan) 3 février 2020