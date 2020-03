Daniel Bryan contre Drew Gulak prêt pour la chambre d’élimination

Au cours de l’épisode de Friday Night Smackdown de cette semaine, Daniel Bryan a lancé un défi à Drew Gulak pour un match à Elimination Chamber. Vous pouvez voir la vidéo et Gulak acceptant le défi ci-dessous:

La dernière fois que j’ai concouru à domicile à Philly, j’ai défendu avec succès mon championnat Cruiserweight. À mon retour ce dimanche, j’enseignerai à l’homme qui était connu sous le nom de “American Dragon” une ou deux choses alors que nous montons sur le ring pour la toute première fois à #WWEChamber! https://t.co/kUeKgQ3RgN

– Drew Gulak (@DrewGulak) 7 mars 2020

La WWE Elimination Chamber a lieu dimanche à Philadelphie et est diffusée en direct sur WWE Network. Vous pouvez voir la carte de match mise à jour ci-dessous:

* Match de chambre d’élimination pour le match de championnat de Raw Women à WrestleMania: Shayna Baszler contre Ruby Riott contre Natalya contre Sarah Logan contre Liv Morgan contre Asuka

* SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match: The Usos vs Robert Roode and Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. John Morrison and The Miz

(Ziggler et Roode entrent en dernier dans la Chambre)

* Match de handicap WWE Intercontinental Championship: Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman

* Match de championnat par équipe RAW Tag:Murphy et Seth Rollins contre The Street Profits

* Aucun match DQ: Aleister Black contre AJ Styles

* Match de championnat des États-Unis de la WWE:Humberto Carrillo contre Andrade

* Daniel Bryan contre Drew Gulak