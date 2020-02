Daniel Bryan et Bella Twins annoncés pour les coulisses de la WWE la semaine prochaine

WWE.com

La WWE sur Fox a annoncé sur son fil Twitter que l’ancien champion de la WWE Daniel Bryan, sa femme Brie Bella et son collègue jumeau Nikki Bella feront leur première apparition sur WWE Backstage en tant qu’invités spéciaux mardi prochain.

Les Bella Twins ont annoncé lors d’un segment Moment of Bliss le vendredi soir SmackDown de la nuit dernière qu’ils entreraient tous les deux au Hall of Fame dans le cadre de la classe 2020. Révélant récemment qu’ils attendent également des bébés, le vers Bella semble être un environnement très fréquenté ces derniers temps. Avec les nouvelles d’un autre enfant en route, Bryan devrait également devenir père pour la deuxième fois et il sera intéressant d’entendre ce que l’ancien champion de la planète a à dire sur la direction actuelle de son personnage dans le talk-show.

Également sur SmackDown hier soir, Apollo Crews a pu vaincre Drew Gulak – qui était impliqué dans un angle avec Bryan dans le spectacle – dans une rare apparition victorieuse pour l’ancienne star de NXT. Les équipages travaillaient apparemment comme un talon.

Ceams a été intimidé par Sheamus au cours des dernières semaines, donc c’était agréable de le voir revenir à la victoire. Que cela ouvre la voie à quelques victoires à l’écran pour une version plus méchante du personnage de Crews, cependant, on peut le deviner à ce stade.