Daniel Bryan prendra la WWE Hiatus, revenant en tant que lutteur à temps partiel uniquement

Daniel Bryan était un invité spécial sur le podcast Bellas qui a été mis en ligne ce matin pour ce qui s’est avéré être une interview très intéressante si vous êtes un fan actuel de la WWE.

Lors de son apparition sur le podcast, Bryan a partagé que la WWE lui accordait six semaines de congé de paternité lorsque son nouveau bébé et Brie arriveraient cet été et que peu de temps après, ce ne serait pas long avant la fin de son contrat avec la WWE.

Bryan a ajouté qu’il pensait qu’il aurait fini d’être un lutteur à temps plein à l’expiration de son contrat, mais qu’il aimerait toujours la lutte et “faire de la lutte”, en disant spécifiquement qu’il voudrait lutter une fois par mois ou une fois tous les deux mois.

“La WWE a été formidable”, a déclaré Bryan lors de l’émission cette semaine. «Ils vont me donner un congé de paternité de six semaines, ce qui est si rare aux États-Unis.»

Bryan a poursuivi: «Je vais donc pouvoir rentrer chez moi pendant les six premières semaines, mais après cela, il ne faudra pas longtemps avant que mon contrat ne soit terminé. Nous avons discuté de ce que nous faisons à partir de là, mais pour moi, dans mon esprit, je viens de finir d’être un lutteur à temps plein. “

«J’adore être papa», a-t-il ajouté. «J’adorerai toujours la lutte, j’aimerai TOUJOURS la lutte et je veux toujours faire de la lutte. Mais quand je dis «fais toujours de la lutte», cela signifie peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois. »

Consultez l’interview complète de Daniel Bryan du podcast Bellas sur Apple.com.