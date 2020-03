Daniel Bryan quitte la lutte à temps plein pour la parentalité à la WWE

Les fans de Daniel Bryan doivent se demander pourquoi la superstar de calibre principal n’est plus utilisée de manière compacte. Selon la dernière mise à jour, la superstar de SmackDown cherche bientôt à devenir un lutteur à temps partiel et désormais, la WWE ne peut pas l’impliquer dans des scénarios à grande échelle à partir de là. Il deviendra bientôt un père qui a besoin de lui pour être parfois loin de la route.

Daniel Bryan est récemment apparu sur le podcast officiel du Hall of Famers de la WWE 2020 The Bella Twins organisé par sa femme Brie Bella et sa sœur jumelle, Nikki Bella. Comme entendu lors de l’émission, la WWE lui accordera 6 semaines de congé pour paternité dans quelques mois. Brie attend actuellement 20 semaines avec son deuxième enfant.

“La WWE a été formidable, ils vont me donner 6 semaines de congé de maternité”, a déclaré Daniel Bryan. «Que si peu d’endroits aux États-Unis font cela. Donc, je serai à la maison les 6 premières semaines, mais après cela, il ne faudra pas longtemps avant que mon contrat ne soit terminé. “

De plus, l’ancien champion de la WWE a mentionné que son contrat avec la WWE allait être conclu plus tard cette année. Il a signé un nouvel accord en 2018 qui se déroulerait à l’automne 2020. Une fois que cela sera terminé, nous ne verrons probablement pas l’un des plus grands lutteurs techniques de tous les temps pour effectuer un programme à temps plein,

“Nous avons parlé de ce que nous faisons à partir de là, mais pour moi, dans mon esprit, c’est presque … Je pense que j’ai juste fini d’être un lutteur à plein temps. Tu sais ce que je veux dire?”

Brie Bella a ensuite ajouté que son mari avait trouvé une nouvelle passion dans la vie et que c’était un père. Pour ce faire, il doit faire des compromis avec ce qu’il aime le plus et c’est la lutte à l’intérieur du cercle carré. Bryan ne pouvait pas être plus d’accord avec cette proposition et avait l’intention d’avoir des matchs une ou deux fois par mois,

“Et c’est la chose – j’adore être papa. J’adorerai toujours la lutte. J’adorerai toujours la lutte », a déclaré Bryan, ajoutant l’accent. “Et je voudrai toujours faire de la lutte, mais quand je dis” veux toujours faire de la lutte “, cela signifie peut-être une fois par mois, ou une fois tous les deux mois.”

Il n’y a pas encore de mise à jour sur les discussions futures entre la WWE et Daniel Bryan sur son avenir dans l’entreprise. Il devrait y avoir plus de mises à jour à ce sujet à mesure que les 6 semaines de congé de maternité approchent. Il est probable qu’il le verra retiré des scénarios jusqu’à ce qu’il soit ramené. Très probablement, Bryan sera absent de la route au cours de l’été 2020.

Daniel Bryan a été contraint de se retirer de la compétition sur le ring au début de 2016 en raison d’une commotion cérébrale. Deux ans plus tard, la WWE l’a autorisé à lutter le 20 mars 2018. Il est revenu sur le ring à WrestleMania 34 le 8 avril 2018, pour participer à son premier match depuis le 14 avril 2015. Bryan et Shane McMahon ont fait équipe pour vaincre Kevin Owens et Sami Zayn ce soir-là. Depuis lors, Bryan est un membre actif de la liste SmackDown.