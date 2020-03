Daniel Bryan quittera-t-il la lutte à plein temps en 2020?

WWE.com

Il semble que Daniel Bryan soit bien préparé pour la vie après la WWE.

Le joueur de 38 ans a fait une apparition aux côtés de sa femme Brie sur le podcast Bellas de cette semaine, le grand point à retenir étant qu’il cherche à s’éloigner de la vie en tant que lutteur professionnel à temps plein plus tard cette année.

“La WWE a été formidable et elle me donne six semaines de congé de maternité, ce que peu d’endroits aux États-Unis font”, a-t-il déclaré. “Alors je vais pouvoir être à la maison, mais après cela, il ne faudra pas longtemps pour que mon contrat soit terminé. Nous avons parlé de ce que nous faisons à partir de là, mais pour moi, dans mon esprit, je pense que j’ai juste fini d’être un lutteur à plein temps. “

Pour mémoire, le deuxième enfant de Bryan et Bella doit arriver en août, ce qui signifie que le contrat de Daniel expire probablement avant la fin de l’année.

“J’adore être papa”, a ajouté Bryan. “J’adorerai toujours la lutte, et je voudrai toujours faire de la lutte, mais quand je dis” je veux toujours faire de la lutte “, cela signifie peut-être une fois par mois, ou une fois tous les deux mois.”

Du point de vue d’un fan, manquer de regarder Bryan chaque semaine serait une honte, bien qu’il semble qu’il veuille vraiment se consacrer à sa prochaine étape de la vie de père. Respect à lui pour ça.