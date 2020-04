Daniel Bryan s’entraîne pour le match SmackDown depuis sa chambre d’hôtel (vidéo), 2 matchs gratuits de la WWE

Daniel Bryan a tweeté la vidéo suivante, se montrant en train de s’entraîner dans sa chambre d’hôtel pour son match à SmackDown. Bryan contre Cesaro a été annoncé pour la diffusion de vendredi soir:

Ne vous inquiétez pas @DrewGulak, même en quarantaine dans une chambre d’hôtel, je m’entraîne toujours pour mon match avec @WWECesaro ce vendredi. #SorryImNotInMySpandex #BryanGulakConnection pic.twitter.com/LjLmsMsKfX

– Daniel Bryan (@WWEDanielBryan) 12 avril 2020

La WWE a publié l’intégralité du match Money in the Bank 2013 avec John Cena et Mark Henry:

La WWE a également publié l’intégralité du Mercder 1999 Ladder Match avec Edge et Christian et The Hardy Boyz:

*,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e93e43daf918_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances