Daniel Bryan sur le dysfonctionnement de l’armoire de la chambre d’élimination

Daniel Bryan et Drew Gulak ont ​​eu un match de lutte technique pour lancer la WWE Elimination Chamber cette année. Il a volé la vedette à la ville natale de Gulak, Philadelphie, au Wells Fargo Center, alors que les deux spécialistes de la soumission ont démoli la maison.

À la fin, Bryan a eu le dernier mot en évanouissant le favori local. Mais les fans ont une raison de plus de se souvenir du match car ils assistent à quelque chose sans précédent.

WWE Universe a eu un aperçu des balles du vainqueur après que ses collants ne soient pas restés en place. Cet outil de visualisation des médias sociaux par la tempête et l’homme concerné a dû le remarquer.

Drew Gulak est un adversaire coriace et il tirait un certain nombre de membres de son adversaire pendant le match afin de le soumettre et cela incluait ses collants. C’est la principale raison pour laquelle Daniel Bryan a été laissé à découvert.

Le quintuple champion du monde n’a même pas réalisé depuis longtemps qu’une telle erreur s’est produite lors de ce match d’Elimination Chamber car il ne suit pas du tout les réseaux sociaux.

Cependant, il a pris note après tout et y a répondu. Lors de son apparition sur le podcast de Bella, Daniel Bryan a discuté de cette expérience embarrassante. Il l’a trouvé intéressant car les hommes avaient réagi à cet incident, différemment,

“Eh bien, c’est vraiment intéressant parce que c’est la réaction des femmes, et je pense que c’est parce que chaque fois que ça arrive aux femmes, ça devient trop sexualisé, non?

Et puis c’est comme, “Ooo! J’ai vu ça “ou quelque chose comme ça. Donc je ne l’ai pas découvert parce que personne dans les coulisses – quand je suis arrivé à l’arrière, en fait, la plupart du temps, les gens disaient: «Woah! Oh mec, c’était génial “, ou ils étaient inquiets pour mon cou. Comme plusieurs personnes très en colère contre moi, préoccupées par mon cou, et donc, pas une seule personne ne l’a mentionné. »

«Je suis allé dormir la nuit dernière sans même savoir que c’était une chose. Je n’ai rien ressenti et vous pensez parce que c’est une zone sensible, vous pensez que vous ressentirez une brise ou quelque chose comme ça. Mais, comme la nuit dernière, ce n’était même rien.

Ce n’était pas une chose ce matin, jusqu’à ce que j’atterrisse et que je reçoive deux messages texte d’amis et tous mes amis savent que je suis le pire des textes, je ne reviens jamais ou quelque chose comme ça, donc les gens très rarement – ils arrêtent de vous envoyer des SMS messages.

Donc, cela signifiait quand j’ai reçu deux messages texte de gens disant: “Mec, j’ai vu tes couilles”. Je me disais “Quoi?” J’ai l’impression de ne pas savoir ce qui se passait. ” (avec la permission de ringsidenews.com)

Il convient de noter que nous voyons souvent des superstars féminines se faire prendre dans une sorte de dysfonctionnement de la garde-robe pendant les matchs ou sur les réseaux sociaux. Daniel Bryan est l’une des superstars masculines exceptionnelles qui a fait partie de ce genre de malheur.

Peut-être que cela forcera le chef de la nation YES à prendre des précautions supplémentaires à l’avenir pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise. Il abandonne la lutte à plein temps, de toute façon dans un avenir proche.