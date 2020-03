Daniel Bryan taquine une nouvelle écurie à la WWE?

WWE

Il semble que Daniel Bryan envisage un autre lutteur pour rejoindre sa faction nouvellement créée avec Drew Gulak sur WWE SmackDown.

Le maître technicien a tweeté ce qui suit dimanche après-midi, citant Shorty G lorsque l’ancien homme américain Alpha avait répondu à l’un des précédents messages de Bryan: –

L’avertissement habituel s’applique ici: les lutteurs travaillent toujours, même sur les réseaux sociaux, et il y a de fortes chances que Bryan essaie juste de faire du bruit ici. Cela étant dit, Chad Gable s’inscrit définitivement dans le moule en tant que technicien qualifié dans le ring qui ne reçoit pas nécessairement son dû de la création de la WWE pour le moment, comme ce fut le cas pour Gulak avant de se connecter avec Bryan.

Bryan et Gulak ont ​​organisé une rencontre acclamée sur tapis à Elimination Chamber 2020, menant finalement à leur alliance actuelle. Le duo s’est disputé avec Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura, et Gulak affrontera Nakamura lors du spectacle de la semaine prochaine, la stipulation stipulant que Daniel recevra un tir au championnat intercontinental de Zayn à WrestleMania 36 si Drew est victorieux.

Si la querelle doit se poursuivre au-delà, Bryan et Gulak ont ​​définitivement besoin d’un troisième homme. Espérons que tout mouvement signifierait que Gable abandonne le surnom de bullsh * t ‘Shorty G’ …