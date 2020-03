Daniel Bryan Trolls AEW à la WWE Elimination Chamber 2020

WWE.com

Daniel Bryan a abandonné ce qui ne peut être interprété que comme une référence AEW dans une interview exclusive de WWE.com peu de temps après la victoire d’Elimination Chamber 2020 hier soir sur Drew Gulak.

En plus de mettre “ The Philadelphia Stretcher ” sur énorme après l’avoir vaincu dans sa ville natale, Bryan a déclaré ce qui suit: –

“C’est ce que j’aime dans la lutte professionnelle. Je ne veux jamais passer par les mouvements: je veux me battre avec mon cœur, je veux me battre avec le sang et les tripes. C’est avec ça que je veux me battre!”

Voici le clip en question (h / t Alastair McKenzie): –

La référence “sang et tripes” est évidemment ce qui est notable ici. C’est le terme que Vince McMahon a utilisé pour dénigrer AEW à la suite du combat Cody contre Dustin Rhodes à la sanguine de Double Or Nothing et la promotion parvenue a depuis fait son propre, allant même jusqu’à titrer leur point de vue sur le format de match WarGames classique après ça.

La promo de Bryan est intervenue moins de 24 heures après que AEW a annoncé que The Inner Circle rencontrera l’Elite lors du premier match Blood and Guts le 25 mars.

Un haut lieu de la pêche à la traîne de Bryan ici. Restez à l’écoute de l’épisode de cette semaine d’être l’élite pour une réponse potentielle …