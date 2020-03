Dans les coulisses du Super ShowDown avec Undertaker (vidéo), WWE The Day Of, Steve Austin / RAW

– La dernière édition du WWE Top 10 a atterri mercredi sur la chaîne YouTube officielle de la WWE. La vidéo présente un aperçu des dix «moments les plus destructeurs» de la légende du WWE Hall of Fame «Stone Cold» Steve Austin. Comme indiqué, «The Texas Rattlesnake» devrait revenir lors de l’édition spéciale «3/16 jours» de WWE Monday Night RAW la semaine prochaine. Découvrez la vidéo du Top 10 de la WWE sur «Stone Cold» ci-dessous.

– La WWE a également publié un extrait de prévisualisation spécial de leur nouveau spécial en coulisses se concentrant sur leur récent spécial WWE Network en direct d’Arabie saoudite Super ShowDown 2020. Comme indiqué, «WWE The Day Of: Super ShowDown» devrait être présenté en première sur le réseau WWE ce vendredi, le nom de la série étant légèrement ajusté, car la WWE a ajouté le mot «The» au titre pour la première fois. avec cet épisode. Le changement de nom se poursuivra également avec les prochains épisodes. Découvrez le clip de prévisualisation du vendredi spécial “WWE The Day Of: Super ShowDown”.