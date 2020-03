Dans quelle mesure regardiez-vous Elimination Chamber 2020?

Les choses sont devenues barbares pour la WWE lorsqu’elle a fait son dernier arrêt sur la route de WrestleMania pour son pay-per-view annuel Elimination Chamber. Le 10e de son genre, il a vu deux des guerres titulaires alors que la division par équipe de SmackDown se battait pour les titres de la marque bleue tandis que les superstars féminines de Raw se disputaient un match de championnat contre la championne de la marque rouge “ The Man ” Becky Lynch à WrestleMania.

À son actif, l’édition 2020 d’Elimination Chamber a été un événement qui a commencé sur un très haut niveau, avec un chef-d’œuvre technique percutant de Daniel Bryan et Drew Gulak qui a très bien rencontré le public (à la fois dans l’arène et à la maison), une présentation impressionnante de Humberto Carillo et d’Andrade faisant que les gens se soucient d’une histoire que l’écriture n’a jamais réussi à faire et du match de chambre d’équipe par balles gimmicky to the wall nous donnant toutes les actions à haute tension ridiculement exagérées que nous pourrait demander à l’événement annuel.

Bien que cela ne soit pas suffisant pour l’empêcher de s’aggraver progressivement au fil du temps, cela restera sans aucun doute dans l’esprit des gens pendant un certain temps encore.

Sur cette note, dans quelle mesure est-elle restée dans votre esprit? Pouvez-vous sortir victorieux de la chambre d’élimination? Découvrons-le…

Réponses à la fin!