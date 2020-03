Dash Wilder dépose une autre marque, Jon Moxley publie une photo de son chien

Jon Moxley a tweeté ce qui suit aujourd’hui, montrant une photo de son chien pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux:

Beaucoup de fans de catch ont déçu aujourd’hui. Si vous avez besoin d’un peu de réconfort… Voici une photo d’un chien… pic.twitter.com/NFnFR28a5W

– Jon Moxley (@JonMoxley) 12 mars 2020

MISE À JOUR: Dash Wilder a déposé une autre marque. Comme indiqué précédemment sur eWn, Wilder et Scott Dawson devraient se séparer de la WWE au cours des prochains mois à l’expiration de leurs contrats. Wilder a déposé la marque suivante pour «Cash Wheeler» le 9 mars:

«Bandanas; Chapeaux; Sweats à capuche; Chemises

Divertissement sous forme de concours de lutte; Services de divertissement, à savoir apparitions en direct par un lutteur professionnel et personnalité du divertissement sportif; Services de divertissement, à savoir apparitions personnelles par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, nommément expositions et spectacles de lutte par un lutteur et un artiste professionnel; Fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; Fournir des interviews en ligne avec un lutteur professionnel et un animateur sportif dans le domaine de la lutte professionnelle et du divertissement sportif à des fins de divertissement. »

ORIGINAL: Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, The Revival semble être sur le point de quitter la WWE. Les deux ont récemment déposé plusieurs marques pour des termes liés à leur acte. Dans une mise à jour de leurs statuts, The Revival quitte la WWE et attend que ses offres expirent.

Bien que certains rapports indiquent que les contrats de l’équipe expireraient en avril, les responsables de la WWE affirment que le contrat de Dash Wilder n’expirera pas avant la mi-juin.

La WWE prévoyait de faire de The Revival une comédie qui se moquerait de la lutte par équipe du passé, mais ces plans ont été abandonnés. Il y avait également des plans pour un match multi-équipes à WrestleMania, mais cela semble également avoir été supprimé.

Bien sûr, Wilder ou Dawson pourraient apparaître dans la bataille royale d’André le Géant, mais cela reste à voir.

