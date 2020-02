Dash Wilder discute avec Sam Roberts sur les termes «Championnat» et «Ceinture»

Le Dash Wilder du Revival n’était pas satisfait de Sam Roberts et s’est disputé avec lui sur les médias sociaux après que Roberts ait répondu à un clip sur le compte des médias sociaux des Raptors de Toronto. Il montre le rappeur, Drake, en route vers la Scotiabank Arena mardi avec quelques titres de la WWE pour le match Raptors vs. Bucks. La légende du tweet se lit: Nous avons aussi des ceintures. #WeTheNorth @Drake @WWE ”

Plus tard, Sam Roberts a utilisé l’ancienne ligne de Vince McMahon pour voir les titres de lutte comme des «championnats» et non des «ceintures», écrivant: «Les ceintures soutiennent votre pantalon. Ce sont des championnats. »

Le Dash Wilder du Revival s’est opposé au tweet de Sam Roberts. Il a écrit en réponse: «Non, ce sont des ceintures. Comme tous les lutteurs professionnels légendaires que j’ai jamais vus. Ceinture de championnat. “

Roberts tweetait à Wilder, écrivant seulement: «Artistes de sport». Ceci a été suivi du tweet de Wilder, déclarant: “Sam, je ne veux pas te frapper, mais oui je le fais.” Après cela, la superstar de la WWE Aiden English est intervenue et a tenté de faire la paix. Il a tweeté: «Vous voulez le mot old school« ceintures »… il veut le mot d’entreprise« titre »- pouvons-nous simplement en inventer un nouveau? … Des bandolières de championnat?

Les ceintures soutiennent votre pantalon. Ce sont des championnats. https://t.co/qMVg4WOMW7

– Sam Roberts (@notsam) 26 février 2020

Non, ce sont des ceintures. Comme tous les lutteurs professionnels légendaires que j’ai jamais vus. Ceinture de championnat. https://t.co/lw149tVGuv

– Dash (@DashWilderWWE) 26 février 2020

Sam, je ne veux pas te frapper, mais oui. https://t.co/aZLG9fesmp

– Dash (@DashWilderWWE) 26 février 2020

Vous voulez le mot old school «ceintures»… il veut le mot d’entreprise «title» – pouvons-nous simplement en inventer un nouveau?

… Des bandolières de championnat? https://t.co/g7Qzccb6cv

– CommentaryKingWWE (@WWEDramaKing) 26 février 2020

https://t.co/DCmYI9vR59 pic.twitter.com/tLgdQ2aZu8

– Dash (@DashWilderWWE) 26 février 2020