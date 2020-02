Davey Boy Smith Jr. taquine son retour au Japon «très bientôt»

Davey Boy Smith Jr. a récemment été interviewé par Wrestling Inc. pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Son retour au Japon:

J’ai un match en simple [soon] avec Erik Stevens. Je vais laisser cette petite friandise aux fans: je reviendrai bientôt au Japon. Je ne peux pas divulguer pour quelle entreprise mais je reviendrai bientôt. Pour les fans au Japon, ne vous inquiétez pas, le British Bulldog Davey Boy Smith Jr. sera de retour bientôt et je serai meilleur et plus fort que jamais. J’ai hâte de revenir au Pays du Soleil Levant, mais à ce stade, je ne peux pas dire pour qui c’est ni pour quoi je fais. Mais je reviendrai bientôt.

Les Von Erichs:

Ross et Marshall sont vraiment cool. Je suis heureux de voir qu’ils ont l’occasion sur MLW TV de venir. Bien sûr, la relation avec Fritz – il a été essentiellement formé par Stu up à Calgary. Il y a eu une relation étroite entre les Von Erichs et la famille Hart.

Je souhaite à ces enfants tout le meilleur et j’espère que quelque part dans un avenir proche il y aura un match par équipe avec moi-même et Ross et Marshall en MLW. Ce serait vraiment cool de voir la famille Hart-Smith avec les Von Erichs sur un même ring. Ce serait génial pour les fans de voir et si nous sommes à Dallas, au Texas, encore mieux, non?

Lance Storm fermant son école et s’il voulait devenir formateur:

Peut-être à un moment donné mais pas particulièrement maintenant. C’est certainement un avantage pour la WWE d’avoir Lance parce qu’il a beaucoup à offrir et une grande psychologie. Brian [Pillman Jr] a fait le programme d’entraînement de trois mois de Lance Storm, mais quand il l’a terminé, il a fini par se faire sauter le genou. Il a ensuite dû prendre trois mois de congé.

C’était une chose difficile où vous vous entraînez pendant trois mois et ensuite vous devez vous arrêter pendant trois mois, vous oubliez les bases que vous avez apprises. Je suis heureux d’entendre que Lance a eu une opportunité avec la WWE. Je pense qu’il avait l’une des meilleures écoles de lutte les plus structurées et il a produit beaucoup de talents qui ont réussi. Lance est simple et ne va pas vous dire un tas de taureaux ** t.

