DDP s’apprête à publier DDPYoga pour Kidz, Jake Roberts recueille des fonds pour le traitement du cancer

WCW Legend, Diamond Dallas Page (DDP) a publié DDPYoga destiné spécifiquement aux «kidz». DDP a tweeté les détails ci-dessous, ainsi qu’une déclaration sur le site Web de DDPYoga.

Il est important de rester positif et d’avoir une routine d’exercice! Vous pouvez toujours faire faire de l’exercice à vos enfants avec notre Kidz Free DDPY https://t.co/WwVg1aonie #KidzExercises #KidsFitness #DDPY

– Page Diamond Dallas (@RealDDP) 1er avril 2020

«Chez DDPY, nous comprenons l’importance de garder vos enfants heureux, en bonne santé et en MOUVEMENT. C’est pourquoi nous avons créé DDPY KIDS! Ces 3 séances d’entraînement sont conçues spécifiquement pour les petits corps et articulations encadrés. Travaillant avec des techniques de respiration appropriées et des mouvements corporels lents, DDPY KIDS fait bouger vos enfants dans la bonne direction avec leur santé!

