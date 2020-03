De gros matchs pour la diffusion AEW Dynamite de la semaine prochaine dévoilés

AEW a annoncé plusieurs gros matchs pour la diffusion de Dynamite la semaine prochaine. En plus des matchs annoncés, ils dévoileront les règles de leur prochain match Blood & Guts, qui se déroulera lors de l’épisode de Dynamite du 25 mars. Voici la programmation de la semaine prochaine:

* Les règles du match Blood & Guts

* MJF, The Butcher et The Blade contre The Jurassic Express

* Cody Rhodes contre Ortiz

* Death Triangle (PAC & The Lucha Brothers) contre TBD

AEW Dynamite sera diffusé en direct de Newark, New Jersey mercredi prochain. Ce spectacle est vendu avec plus de 12 000 billets vendus.