De mars à WrestleMania 36: exploration de la scène du championnat par équipe de Raw Tag

Bienvenue une autre édition de la marche à WrestleMania 36, décomposant l’environnement autour de tous les championnats avant le plus grand spectacle de l’année pour donner le ton pour 1) récapituler comment nous en sommes arrivés à ce point, 2) discuter des plans possibles pour WrestleMania et 3) deviner où tout cela va finir une fois WrestleMania terminé.

Ce message couvrira ce qui se passe concernant le championnat par équipe Raw Tag.

Remarque: De toute évidence, le coronavirus a laissé WrestleMania en l’air. Cette série suppose que cela se produira toujours (alors que la WWE continue de le faire connaître) et existe pour mettre à la disposition des téléspectateurs occasionnels des informations qu’ils ont manquées en ne regardant pas les événements récents.

Commençons par ce que nous savons déjà…

LE CHAMPIONNAT DE L’ÉQUIPE RAW TAG

Qui sont les champions actuels?

Les Street Profits organisent le Raw Tag Team Championship. Montez Ford et Angelo Dawkins ont capturé les ceintures de Seth Rollins et Buddy Murphy il y a quelques semaines à peine lundi soir à Raw, en partie à cause de l’intervention de Kevin Owens.

Il s’agit du premier règne de The Street Profits, qui a également organisé le NXT Tag Team Championship pendant 75 jours (88 jours reconnus) de juin à août.

Qui défiera les titres à WrestleMania?

Bien que rien n’ait été officialisé, il semble que la WWE avait un plan en tête pour aller avec The Street Profits se défendre contre AOP, peut-être avec The Viking Raiders dans le mélange.

Akam et Rezar font partie de l’écurie de Rollins et se battent beaucoup avec Erik et Ivar et The Street Profits. Une triple menace aurait été logique.

Cependant, même sans prendre en compte les problèmes COVID-19, cette correspondance peut être en danger. Rezar aurait souffert d’un biceps déchiré l’autre jour, ce qui pourrait le mettre sur l’étagère pendant un certain temps.

Si tel est le cas, la dynamique du match ne peut pas être la même. Peut-être que Murphy et Akam feront équipe, malgré la façon étrange que cela puisse se produire. Peut-être que le O.C. sera mis dans le mix pour équilibrer The Viking Raiders et The Street Profits. Ou, peut-être, la carte sera suffisamment empilée pour que ces titres ne soient pas défendus du tout et il y aura une sorte de match par équipe sans titre comme The Street Profits et The Viking Raiders contre Murphy, Akam et deux autres disciples WWE pourrait aller sur un coup de tête (Eric Young et Erick Rowan? Juste lancer des scénarios de réservation fantastiques horribles.)

Je suppose que ce n’est pas quelque chose qui inquiète la WWE. Le match de titre de tag Raw n’allait jamais être l’un des principaux arguments de vente avant cet événement. Si WrestleMania se produit le 5 avril, ils vont simplement jeter quelque chose sur la carte à la dernière minute, le mettre sur le coup d’envoi et dire à tous ceux qui sont déçus de s’en occuper. Normalement, le «ne pas se plaindre» serait inexcusable, mais avec une blessure aussi proche du spectacle et des choses plus importantes à craindre, ce match qui rencontre des problèmes est pardonnable.

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Si / quand WrestleMania se produit et que quelque chose se passe avec ces ceintures, je ne pense pas que nous couronnerons de nouveaux champions. Il y avait une chance qu’AOP ait pu gagner les titres, mais avec Rezar hors de combat, cela passe par la fenêtre.

Les Street Profits sont suffisamment populaires pour qu’ils puissent continuer le championnat pendant un certain temps, du moins jusqu’à ce que cette situation de WrestleMania se soit stabilisée et qu’un bouleversement de superstar ou quelque chose puisse arriver pour apporter de nouvelles options à la table.

Continuez la discussion en laissant vos commentaires ci-dessous et en nous disant ce que vous pensez de cette situation de titre pour WrestleMania 36!