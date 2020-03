De mars à WrestleMania 36: Exploration de la scène du championnat SmackDown Tag Team

Bienvenue une autre édition de la marche à WrestleMania 36, décomposant l’environnement autour de tous les championnats avant le plus grand spectacle de l’année pour donner le ton pour 1) récapituler comment nous en sommes arrivés à ce point, 2) discuter des plans possibles pour WrestleMania et 3) deviner où tout cela va finir une fois WrestleMania terminé.

Ce message couvrira les équipes entourant le championnat par équipe SmackDown Tag.

Remarque: De toute évidence, le coronavirus a laissé WrestleMania en l’air. Cette série suppose que cela se produira toujours (alors que la WWE continue de le faire connaître) et existe pour mettre à la disposition des téléspectateurs occasionnels des informations qu’ils ont manquées en ne regardant pas les événements récents.

Commençons par ce que nous savons déjà…

LE CHAMPIONNAT DE L’ÉQUIPE SMACKDOWN TAG

Qui sont les champions actuels?

John Morrison et The Miz ont remporté le championnat SmackDown Tag Team au Super ShowDown en battant The New Day. Cela faisait 11 ans qu’ils n’étaient pas les derniers champions par équipe, si vous pouviez le croire.

JoMo et Miz ont conservé les titres dans un match d’Elimination Chamber contre Dolph Ziggler et Robert Roode, Heavy Machinery, The New Day, The Usos et Lucha House Party.

Depuis lors, tout ce qui s’est passé, c’est qu’ils ont coupé une promo dans un Performance Center vide prétendant être le meilleur.

Qui défiera les titres à WrestleMania?

Ce doit être à peu près The New Day et The Usos dans un match Triple Threat. Comment ils arrivent à ce point n’est pas clair, car les deux équipes ont perdu leurs opportunités, mais la WWE ne se soucie pas trop souvent de la logique et peut très bien l’annoncer tout simplement et espérer que personne ne se soucie de la paresse.

Otis devrait être occupé à combattre Dolph Ziggler. Cela exclut ces deux équipes de tag. Et bien que Lucha House Party ait eu beaucoup plus d’offense dans le match Elimination Chamber que prévu, il est peu probable qu’ils soient inclus dans ce match de titre.

The New Day et The Usos sont les piliers de cette division et aucune équipe de tag ne doit être exclue de WrestleMania. Dans un monde parfait, The Revival se joindrait à eux et ce serait un Fatal 4-Way, mais cela ne se produira pas. Le Revival devrait quitter la WWE dans les semaines / mois à venir, il est donc inutile de les mettre sur la carte.

Idéalement, pour pimenter les choses, cette triple menace pourrait être un match d’échelle. Ce serait certainement excitant et investir davantage les fans après les avoir déjà vus dans une cage. Sinon, c’est une étape par rapport à ce qui s’est passé à Elimination Chamber.

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Je pouvais très bien voir The Usos remporter les titres. Cela fait un moment qu’ils ne détiennent pas l’or (euh… argent) car ils ont passé la majeure partie de 2019 hors action en raison de problèmes dans les coulisses.

Jimmy et Jey ont également une victoire finale sur Morrison et Miz de SmackDown. Cela aurait pu être une indication qu’ils sont l’équipe pour détenir les titres suivants, même si cela aurait également pu être un moyen de créer une intrigue dans Elimination Chamber.

Sinon The Usos, Heavy Machinery serait la prochaine meilleure option. Otis a beaucoup dépassé l’année dernière, il ne serait donc pas fou de leur attribuer les titres des tags. C’est peut-être le plan où aller après qu’Otis ait abattu Ziggler.

Je suis surpris que nous n’ayons pas vu plus d’efforts pour mettre le trio Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Cesaro dans le mélange de titres de balises. En fonction de l’évolution de la situation du championnat intercontinental, ils pourraient également être davantage impliqués dans le championnat SmackDown Tag Team au cours des prochains mois. En fait, cela ne me choquerait pas du tout s’ils sont l’équipe à battre quiconque abat Miz et Morrison.

Bien sûr, tout comme il n’y a aucune garantie que WrestleMania arrive même à l’heure, il n’y a aucune certitude que les titres changeront de mains de sitôt. Le plan de la WWE pourrait être que Morrison et Miz soient des champions à long terme, allant bien en été avec les sangles autour de leur taille.

