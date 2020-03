De mars à WrestleMania 36: Explorer la scène du championnat 24/7

Bienvenue dans l’édition finale de la marche à WrestleMania 36, décomposant l’environnement autour de tous les championnats avant le plus grand spectacle de l’année pour donner le ton pour 1) récapituler comment nous en sommes arrivés à ce point, 2) discuter des plans possibles pour WrestleMania et 3) deviner où tout cela va finir une fois WrestleMania terminé.

Remarque: De toute évidence, le coronavirus a laissé WrestleMania en l’air. Cette série suppose que cela se produira toujours (alors que la WWE continue de le faire connaître) et existe pour mettre à la disposition des téléspectateurs occasionnels des informations qu’ils ont manquées en ne regardant pas les événements récents.

Commençons…

LE CHAMPIONNAT 24/7

Qui est le champion actuel?

Riddick Moss est venu de NXT au hasard pour se tenir aux côtés de Mojo Rawley comme son «joueur de ligne offensive». L’intention était que Moss protège Rawley contre des gens comme R-Truth essayant de voler le titre au hasard.

Bien que Rawley ait eu un peu de chance avec cela, Moss n’a duré que quelques semaines avant de se retourner contre son partenaire. Le 10 février, Moss a effectué le tombé sur Rawley pour remporter le championnat 24/7 et n’a pas regardé en arrière.

Curieusement, pour une ceinture qui a changé de mains 93 fois en moins d’un an, Moss a pu la conserver plus longtemps que quiconque. Il est à 34 jours, battant le record précédent de R-Truth de 20 jours à partir de décembre.

De toute évidence, Paul Heyman, Vince McMahon ou les deux voient quelque chose dans Moss qu’ils récompensent. Il n’est pas le champion des États-Unis, mais il apporte plus de légitimité au titre 24/7 comme option de sauvegarde.

Moss a défendu la ceinture lors de matchs réels au cours des dernières semaines, plutôt que de simplement courir dans les coulisses. Bien que ce soit incroyable à certains égards pour R-Truth, Drake Maverick et compagnie, cela a un peu suivi son cours aussi. Maintenant que Moss le traite comme un autre titre, c’est à la fois une bénédiction et une malédiction.

Ce n’est plus aussi “amusant” d’une ceinture et elle a perdu son gadget. Pourquoi s’embêter à avoir un titre qui peut être défendu 24h / 24 et 7j / 7 si on veut juste l’utiliser dans des matchs comme autre chose? En revanche, plus il y a de gens comme Ricochet que Moss bat, mieux il a l’air et plus le titre semble être un véritable championnat, plutôt qu’une patate chaude verte et or.

Qui défiera le titre à WrestleMania?

Je suis assez confiant pour dire que personne ne le fera, à moins que ce ne soit au coup d’envoi.

WrestleMania est en si mauvais état en ce moment que nous ne pouvons même pas obtenir l’événement du tout. Si nous le faisons, ce n’est peut-être pas quelque chose de proche de ce qu’il était censé être. Au stade Raymond James, avec plus de 6 heures de programmation, il y avait peut-être de la place pour un match rapide.

Mais même dans ce scénario, qui s’en soucierait? Je pense que si vous avez interrogé la plupart des gens et leur avez demandé s’ils préféraient voir Moss contre quelqu’un pendant 5 à 10 minutes ou simplement ajouter ce temps à un autre match, ils iraient avec ce dernier.

Cependant, il y a une mise en garde. C’est toujours le titre 24/7. Techniquement, c’est toujours à défendre.

Ce n’est pas parce que Moss n’a pas été attaqué récemment dans les coulisses que cela ne se reproduira plus. WrestleMania aurait pu être le moment idéal pour quelque chose comme ça. R-Truth pourrait décrocher une victoire pour le titre. Quelqu’un pourrait le capturer au milieu de la bataille royale d’André le Géant. Etc., etc.

Je ne pense pas que ce soit dans les plans de la WWE, cependant, principalement parce que je ne pense pas que la WWE s’en soucie suffisamment. WrestleMania, c’est avant tout les grands matchs de chapiteau. Le reste de la carte se remplit juste plus près du spectacle.

Si et quand WrestleMania se produit, Moss et le titre 24/7 seront l’une des dernières choses discutées. Dans n’importe quel scénario, cela pourrait être l’une des premières choses coupées du spectacle s’il dure longtemps.

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Étant donné que Moss a été bien réservé, même s’il devait perdre ce titre, je pense qu’il rebondirait. En fin de compte, cela dépend de la priorité de la WWE.

Envisagent-ils d’utiliser Moss comme un midcarder plus légitime à l’avenir? Si c’est le cas, il n’a pas besoin de cette ceinture. Il peut le laisser tomber et se battre pour le titre américain à la place.

Mais s’il n’y a pas de plan établi pour que faire de lui, garder le titre 24/7 peut être la façon dont il reste pertinent. Dans ce scénario, peu importe ce qui se passe avec lui à WrestleMania, il pourrait toujours avoir cette ceinture autour de sa taille.

