De mars à WrestleMania 36: Explorer la scène du championnat par équipe féminin de la WWE

Bienvenue une autre édition de la marche à WrestleMania 36, décomposant l’environnement autour de tous les championnats avant le plus grand spectacle de l’année pour donner le ton pour 1) récapituler comment nous en sommes arrivés à ce point, 2) discuter des plans possibles pour WrestleMania et 3) deviner où tout cela va finir une fois WrestleMania terminé.

Ce post couvrira tout ce que je peux penser de la situation du championnat des équipes par équipes féminines à trois marques.

Remarque: De toute évidence, le coronavirus a laissé WrestleMania en l’air. Cette série suppose que cela se produira toujours (alors que la WWE continue de le faire connaître) et existe pour mettre à la disposition des téléspectateurs occasionnels des informations qu’ils ont manquées en ne regardant pas les événements récents.

Commençons par ce que nous savons déjà…

CHAMPIONNAT DE L’ÉQUIPE TAG FEMME

Qui sont les champions actuels?

Les Kabuki Warriors ont remporté les titres d’Alexa Bliss et Nikki Cross à Hell in a Cell le 6 octobre. Ils sont depuis devenus les champions par équipe les plus anciens avec plus de 161 jours, après avoir dépassé The IIconics (120 jours).

Cela ne veut pas dire trop, étant donné qu’il n’y a eu que quatre champions depuis la création des ceintures au début de 2019, mais c’est toujours une tape dans le dos pour Asuka et Kairi Sane. Ils ont également réussi à battre Becky Lynch et Charlotte Flair parmi les challengers qui se sont présentés.

Au cours des deux derniers mois, ces titres n’ont cependant pas été leur principale préoccupation. Sane était aux prises avec une blessure qu’elle avait subie au TLC, puis Asuka se querellait avec Lynch au sujet du championnat des femmes brutes.

Plus récemment, Sane était un agneau sacrificiel pour Shayna Baszler et Asuka a également été victime de la reine de pique dans la chambre d’élimination. Mais ils restent champions et ont un dossier suffisamment bon pour que leur crédibilité n’ait pas beaucoup diminué, voire pas du tout.

Qui défiera les titres à WrestleMania?

Il semble que la WWE veuille avoir Bliss et Cross dans un match revanche. Pourquoi? Je pense qu’ils pensent juste que c’est assez bon et ont oublié que ce match avait déjà eu lieu à Hell in a Cell il y a quelques mois à peine. Ou, ils pensent que les gens veulent légitimement voir cela plus que tout.

Cependant, je dirais que la rumeur des Divas of Doom (Natalya et Beth Phoenix) est nettement plus intéressante et correspond mieux.

Seuls quelques indices dans cette direction avaient été diffusés, principalement avec Natalya. Beth a été occupée dans le cadre de la querelle d’Edge avec Randy Orton, ce qui pourrait entraver les chances de ce match de se produire. La WWE pourrait penser qu’amener Beth dans une querelle avec The Kabuki Warriors enlèverait la situation Edge.

Voici la chose intéressante, cependant: si WrestleMania est retardé, cela aidera en fait les chances de Beth d’être dans ce match.

Plus il y a de distance entre le RKO d’Orton et WrestleMania, plus il est facile de pivoter dans cette querelle et de ne pas donner l’impression que vous ignorez simplement la participation de Phoenix à ce programme Edge / Orton. Le report de WrestleMania n’est pas idéal dans de nombreuses circonstances, mais cela pourrait fonctionner pour le mieux ici.

Ensuite, entre-temps, la querelle Bliss et Cross pourrait se poursuivre tout au long de ces épisodes de SmackDown au Performance Center. Au moment où Mania arrive, Bliss et Cross peuvent juste être dans le Battle Royal féminin – ce qui est nul pour eux, mais je pense que ce serait le meilleur résultat global pour les fans.

Il y a aussi une chance que les IIconics reviennent dans la mêlée à la dernière minute, alors que des rumeurs faisaient tournoyer un reconditionnement pour eux, mais nous n’avons reçu aucune indication de cela, donc c’est encore moins probable que Divas of Doom et / ou Bliss et Traversez les Kabuki Warriors.

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Si c’est juste Bliss and Cross, alors Asuka et Sane conservent. Il n’est pas nécessaire de revenir là où les choses étaient avant que les guerriers Kabuki ne soient champions.

Cependant, si Beth Phoenix et Natalya sont en mesure de se disputer les titres, ce serait un motif de changement de titre.

Natalya et Phoenix sont toutes deux d’anciennes championnes à plusieurs reprises. L’un est un Temple de la renommée et l’autre est un futur intronisé garanti. Ils sont très respectés et ont plus qu’assez d’influence pour vaincre Asuka et Sane.

Beth et Nattie n’ont pas encore eu la chance de remporter ces titres ensemble et ils devraient certainement être envisagés pour un règne à un moment donné, car ils sont proches comme des sœurs et ont exprimé leur intérêt à avoir une course dans le passé. Ce n’est peut-être pas long, car Beth n’est pas un membre normal de la liste, mais ils pourraient s’en tirer avec deux ou trois mois avec une relative facilité, je suppose. Il s’agit de l’étaler.

Lorsque WrestleMania se produira, cela jouera un rôle énorme dans tout cela. Pour l’instant, si nous supposons que le spectacle se déroule et aura lieu le 5 avril au Raymond James Stadium ou ailleurs, je ne sais pas si je miserais sur Nattie et Beth impliqués autant que je le ferais dans le match. disons que le pari le plus sûr est Nikki et Alexa, mais je sais quelle équipe j’espère partir avec les ceintures.

Continuez la discussion en laissant vos commentaires ci-dessous et en nous disant ce que vous pensez de cette situation de titre pour WrestleMania 36!