De nombreuses superstars de la WWE réagissent au combat de boxe Tyson Fury contre Deontay Wilder II

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, Tyson Fury a vaincu Deontay Wilder via TKO lors de l’énorme combat de boxe de samedi soir. Triple H, Mick Foley, Braun Strowman et bien d’autres ont consulté Twitter hier soir pour commenter la victoire de Fury. Vous pouvez consulter leurs tweets ci-dessous:

Incroyable performance de boxe par @ Tyson_Fury…

Cœur irréel montré par @BronzeBomber.

Il n’y en a plus qu’un… Félicitations au #GypsyKing !! @trboxing @premierboxing @WWEonFox @ESPN

– Triple H (@TripleH) 23 février 2020

Hell of a W @Tyson_Fury ce que tu dis veux tenter ta chance pour mon #IntercontinentalChampionship ????? #LetsRunItBack #GiveTheWorldWhatTheyWant #RealHeavyweights

– Braun Strowman (@BraunStrowman) 23 février 2020

Félicitations à @Tyson_Fury pour un combat incroyable! Le champion a été renversé par la vie – mais il est descendu du pont et a choqué le monde! Hou la la! Nous t’aimons, mec! pic.twitter.com/FNhonPlAfg

– Mick Foley (@RealMickFoley) 23 février 2020

De bonnes choses arrivent à ceux qui viennent à la @WWE. Formation terminée. Bravo @Tyson_Fury !!! Domination totale. #GimmickPlug #CompanyGuy

– Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) 23 février 2020

Enfer ouais. Quelle belle réponse en cas de perte. Vous reviendrez plus fort! # WilderFury2

– Pretty Ricky (@KingRicochet) 23 février 2020

Je dois donner un crédit @Tyson_Fury à une clinique fam

– Angelo Dawkins (@AngeloDawkins) 23 février 2020

Fury est sur le point de devenir le plus grand tirage de boxe depuis Tyson.

– John Layfield (@JCLayfield) 23 février 2020

Lorsque nous nous entraînions en octobre, @Tyson_Fury m’a dit qu’il allait finir Wilder !!! Wow 🥊 https://t.co/tmfzAr27xV

– TJ Wilson (@TJWilson) 23 février 2020

‘The Game’ @TripleH et @StephMcMahon arrivent au @MGMGrand pour # WilderFury2. pic.twitter.com/sQdi8POrkj

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 23 février 2020

HAHAHAH. C’était hilarant cependant. Il l’a tué 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/D6uaAG3EaK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 23 février 2020

Félicitations @Tyson_Fury! 🥊🥊

– No Way Jose (@WWENoWayJose) 23 février 2020

Félicitations @Tyson_Fury Hell of a Display du début à la fin !! @BronzeBomber Rien que du RESPECT pour non seulement la façon dont vous avez concouru ce soir, mais aussi la classe que vous affichez avant et après la bataille… Deux championnats ont conquis de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur du sport👏🏿

– Titus O’Neil (@TitusONeilWWE) 23 février 2020