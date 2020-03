De nombreuses superstars de la WWE réagissent au transfert de WrestleMania 36 au Performance Center

Comme indiqué plus tôt aujourd’hui ici sur eWn, la WWE a déplacé WrestleMania 36 au Performance Center à Orlando, en Floride. Après l’annonce, de nombreuses superstars de la WWE ont consulté Twitter pour commenter cette décision. Vous pouvez consulter leurs tweets ci-dessous:

Eh bien, c’est une façon de s’assurer que Roman ne soit finalement pas hué et que personne ne chante pour meeeeeeee.

– joueur / entraîneur (@CMPunk)

Je peux imaginer que cela soit frustrant pour beaucoup de fans qui ne pourront pas y assister maintenant. Mais c’est une décision incroyable de @WWE qui veut toujours vous pousser et vous divertir au mieux de ses capacités dans de telles circonstances. J’adore ma famille WWE 🖤 https://t.co/X1QumOextD

– PAIGE (@RealPaigeWWE)

Je t’aime @VinceMcMahon #ThankYouVince https://t.co/bjsw608c9t

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE)

Ça me brise de savoir que les fans ne pourront pas assister à #WrestleMania Ils ne sont pas seulement là pour regarder le spectacle, ils sont à part! Mais la priorité n ° 1 est la santé de tous. Donc, le 5 avril, nous ferons de notre mieux pour présenter un spectacle digne de nos fans. C’est ce que vous méritez.

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE)

Le cœur brisé pour tous ceux qui étaient excités pour WrestlaMania à Tampa. Je suis vraiment désolé pour les fans @BillieKayWWE et j’étais tellement excité de me rencontrer. Notre temps viendra !!

Ce WrestleMania entrera dans l’histoire.

Je suis reconnaissant à la ville et à la WWE d’avoir gardé tout le monde en sécurité pendant cette période ❤️

– Peyton Royce (@PeytonRoyceWWE)

Je n’aurais pas pu mieux dire. Restez en sécurité et en bonne santé! https://t.co/2CsHcePqel

– Billie Kay (@BillieKayWWE)

Je viens de dire à mon garçon les nouvelles pic.twitter.com/XyXPFhvUnn

– Tony Nese (@TonyNese)

Je suis vraiment désolé pour qui que ce soit qui ait gêné, et je sais que ces mots n’aident même pas, mais CROYONS que nous allons offrir le meilleur spectacle possible pour vous tous. WWE Forever 🖤 https://t.co/vEyu5WQxSV

– LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce)

Mon premier moment #WrestleMania sera parfait. Personne dans l’arène pour atténuer le bruit des tendons qui se déchirent et des os qui se fissurent et qui claquent alors que je deviens la championne RAW et inaugure une nouvelle ère #Reality #CrankRipTear

– Shayna Baszler (@QoSBaszler)

Ainsi, cela signifie que moi et @Themikalmosley pouvons être dans la foule, n’est-ce pas? Juste deux meilleurs amis qui regardent un spectacle de catch. Dévoiler leurs émotions pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Ces émotions sont essentielles – laissez-nous vous représenter #WoodsAtMania pic.twitter.com/XRQMYQt9bq

– Austin Creed - Future King (@XavierWoodsPhD)

https://t.co/MwwhyBuUVa pic.twitter.com/WE6zgKoljc

– Bayley (@itsBayleyWWE)

# Wrestlemania36 pic.twitter.com/ycufLPpBDp

– Florida Man (@WWEBigE)

Différentes circonstances, mais le spectacle continuera! Restez en sécurité, tout le monde https://t.co/zw35dg7V3l

– No Way Jose (@WWENoWayJose)

Je ne sais pas pour vous tous, mais je suis impatient que @WWE #Wrestlemania soit en direct à partir du Performance Center à la date précédemment prévue. Vous vouliez tous différents, non? C’est ici. Ça ne peut pas être plus différent que ça! À tout moment, en tout lieu, devant tout le monde. Nous sommes prêts à travailler!

– Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE)

Oh l’ironie… @ WWENetwork a sorti le documentaire FCW il y a quelques semaines. Maintenant, tout le monde sur #RAW & #SmackDown est de retour en classe promo.

Cercle complet. Aimer.

– Corey Graves (@WWEGraves)

C’est tout simplement fou….

– Isaiah Swerve Scott (@swerveconfident)

Qu’est-ce qui se passe en ce moment

– Lio (@itsLioRush)

Je suis tellement confus

– Lio (@itsLioRush)

# Wrestlemania36 Pour le peuple!

– Miro (@RusevBUL)