De nombreuses superstars réagissent aux tirs de masse de la WWE d’aujourd’hui

De nombreuses superstars du monde de la lutte professionnelle se sont tournées vers Twitter pour réagir aux départs massifs de la WWE qui ont eu lieu aujourd’hui. Vous pouvez consulter certains de leurs tweets ci-dessous:

AUJOURD’HUI FN SUCE

– Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) 15 avril 2020

Aujourd’hui a été jusqu’à présent une journée triste et difficile pour toute la famille de la WWE. S’il vous plaît envoyez beaucoup d’amour et allumez notre chemin. Nous en avons tous besoin. ❤️N

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 15 avril 2020

Mon cœur est rempli de tant de tristesse aujourd’hui. Envoyer tant de prières à tous ceux qui ont été effectués. La WWE est une grande famille, vous ne voulez jamais voir un membre partir. 💛✨ -Brie

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 15 avril 2020

Je t’aime en forme! Merci pour tout ce que vous avez fait non seulement pour les lutteurs dans leur ensemble mais pour nous les femmes de la WWE! Vous nous avez donné de la force et une voix alors que nous n’en avions pas! Merci de m’avoir toujours poussé à élever ma barre et pour certains des meilleurs souvenirs de ma vie! IkNikki https://t.co/AQaBR0ejUO

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 15 avril 2020

Mon cœur va à tout le monde affecté depuis l’épidémie de Covid-19. Tant de bonnes personnes ont perdu leur emploi. Ma mère en est une, et les nouvelles d’aujourd’hui sont très proches de chez nous. Tout le monde dans la lutte ou non, restez forts ensemble, nous pouvons surmonter cela.

– BigMike (@ MichaelElgin25) 15 avril 2020

pic.twitter.com/bqmU1Kc1SJ

– Mme WrestleMania (@MsCharlotteWWE) 15 avril 2020

En tant que personne qui a été retirée de la lutte professionnelle et qui poursuit un chemin de vie totalement différent pendant un certain temps, je peux dire que beaucoup de gens que je connais personnellement qui sont touchés par leur perte d’emploi sont tellement capables de faire des choses incroyables dans d’autres domaines. Pas seulement la lutte.

– @ Lx $ (@fakekinkade) 15 avril 2020

Beurk

– Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) 15 avril 2020

Love you Fit

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 15 avril 2020

À mes frères et sœurs, je suis désolé. N’oubliez pas. La vie est le changement… elle change toujours… Un emploi peut remplir votre compte bancaire, mais faites ce qui remplit votre âme! Je t’aime. “Quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation – nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes.” – Viktor E. Frankl

– Mickie James ~ Aldis (@MickieJames) 15 avril 2020

Aujourd’hui, c’est nul. À tous mes anciens collègues, en particulier ceux qui perdent leur emploi en ce moment, je vous aime tous.

– CASH (@CashWheelerFTR) 15 avril 2020

Merci à tous pour tous les bons messages. Je crois vraiment que ce n’est que temporaire. Il y a beaucoup de gens dans ce monde dans des situations bien pires que moi, alors ne vous inquiétez pas trop pour moi. Je serai toujours The Hurricane et je ne suis qu’à un tweet. Je vous aime tous!

– Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) 15 avril 2020

les lutteurs géniaux ont perdu leur emploi aujourd’hui, au milieu de tout ce qui se passe, cela peut ne pas signifier beaucoup pour vous et ça va. Mais cela signifie beaucoup pour moi. Si vous le pouvez, rootez-les, consultez leur page @PWTees et @BookCameo

Si vous avez un pro indépendant préféré qui a du mal, envoyez ses informations

– Nic Nemeth (@HEELZiggler) 15 avril 2020

Cœur lourd.

– Sang du diable (@WWEAleister) 15 avril 2020

💔

– Mme WrestleMania (@MsCharlotteWWE) 15 avril 2020

Meatwagon 4 life.

Merci pour tout le temps que nous avons passé ensemble iceman. Je t’aime mon frère. https://t.co/4WdCf5i1Uc

– TUCKy (@tuckerwwe) 15 avril 2020

💔💔💔

Ce n’est pas la fin… pic.twitter.com/3g67tySZVt

– Isaiah Swerve Scott (@swerveconfident) 15 avril 2020

C’est triste, mec. 😔

– Pretty Ricky (@KingRicochet) 15 avril 2020

Ils disent de ne jamais rencontrer vos héros. Fit est à moi et il a prouvé cette affirmation un million de fois. https://t.co/SGc7kKCn7m

– Killian / Damo (@KillianDain) 15 avril 2020

Il ne doit y avoir aucun commentaire intelligent à ce sujet.

Beaucoup de mes amis ont perdu leur emploi. Dans une situation où ils ne peuvent pas simplement sauter sur un autre navire car nous sommes tous sur le même bateau.

Je prie tous pour trouver vos pieds dans cette catastrophe.

Beaucoup d’amour à vous tous 🤍

– ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウ ィ ル ・ オ ス プ レ イ (@WillOspreay) 15 avril 2020

Mon cœur va aux gens qui sortent aujourd’hui. Tant de gens talentueux. Ça craint.

– Brian Heffron alias The Blue Meanie (@BlueMeanieBWO) 15 avril 2020