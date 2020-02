De nouveaux champions de la WWE SmackDown Tag-Team couronnés à Super Showdown

Lors de l’événement WWE Super ShowDown de jeudi, The Miz et John Morrison ont vaincu The New Day pour remporter les championnats WWE SmackDown Tag-Team. Morrison a frappé Kofi Kingston avec une chaise derrière le dos de l’arbitre, ce qui a ensuite permis au Miz de l’enrouler pour la victoire.

Vous pouvez consulter quelques photos et vidéos de l’émission ci-dessous:

